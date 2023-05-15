Рынки не смогли долго радоваться замедлению инфляции

Долгожданный день, когда инфляция в США наконец-то замедлилась больше ожиданий экономистов, принес рынкам лишь непродолжительное облегчение. Для S&P 500 это вообще стал единственный день роста за прошлую неделю, а в целом за неделю индекс сполз вниз на 0,3%. Хотя тенденция угасания инфляции теперь выглядит почти неотвратимой, а значит, ФРС уже почти наверняка сделает паузу в повышении ставок.

Впрочем, рынкам было о чем беспокоиться, а итоговая за неделю, вроде бы спокойная, динамика большинства ведущих индексов, с их колебаниями в пределах плюс-минус полпроцента, скрыла достаточно стрессовых событий. Проблема согласования нового "потолка" госдолга США остается нерешенной.

Кризис американских региональных банков не утихает, и они продолжают терять деньги на депозитах. Макроэкономические данные показывают все большее охлаждение экономики Соединенных Штатов: индекс потребительских настроений сваливается до пятимесячного минимума, а недельное количество заявлений на пособие по безработице становится самым высоким с января 2022 года. Между тем, в Китае началась дефляция производственных цен, что явно указывает на слабый спрос – холодный душ для тех, кто верил в мощный эффект освобождения китайской экономики от драконовских COVID-ограничений.

После долгого периода сосредоточенности на движениях центральных банков, рынки уже концентрируются на серьезных последствиях этих движений. Оптимизм начала года, когда ярко вспыхнули надежды на избежание рецессии, постепенно улетучивается. Впрочем, еще не все надежды инвесторов окончательно разрушены – рынки до сих пор закладывают в котировки снижение ставок ФРС в этом году на 75 базисных пунктов.

Следовательно, центральному банку еще есть чем неприятно удивить рынки, которые до сих пор не верят в его решительность в борьбе с инфляцией. Инфляция же, несмотря на ее замедление, по мнению регулятора, остается очень высокой.

Между тем, в Украине тоже заметно замедлилась инфляция – до 17,9% в апреле с 21,3% в марте. Для изуродованной войной экономики это, безусловно, хорошие новости, хотя и достигнуто замедление в основном из-за высокой прошлогодней базы сравнения, а также слабый внутренний спрос.

На рынке украинских еврооблигаций снова не происходило каких-либо значительных событий: в ожидании инвесторами реструктуризации большинство бумаг потеряло в стоимости примерно один процент и завершило неделю в диапазоне 16-18 центов на доллар.

На первичном рынке внутреннего госдолга банки остались самым активным игроком, реинвестировав почти все осуществленные на прошлой неделе погашения. На вторичном же рынке, похоже, снова больше торговали банки и иностранцы, ведь преимущественно торговались бумаги с выплатой купона в ближайшее время и "резервные" облигации.

Наличный курс гривны остался почти неизменным, ослабев на несколько копеек до 37,3-37,9 грн/доллар.