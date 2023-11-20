Рынки радуются замедлению инфляции в США, но это не помогает украинским еврооблигациям

Главным событием на прошлой неделе, безусловно, стала публикация октябрьских американских инфляционных данных. И многие участники рынка признали, что данные преподнесли действительно приятный сюрприз во многих измерениях, включая значительное замедление самого индекса потребительских цен, а также разных его составляющих. Рост ИПЦ снизился до 3,2% в годовом исчислении с 3,7% месяц назад. В ответ началось ралли на рынках облигаций и акций. Доходности десятилетних американских казначейских облигаций закончили неделю на отметке 4,44% – на 22 базисных пункта ниже недели назад. Индекс S&P 500 вырос за неделю на 2,2%, а индекс Nasdaq Composite – на 2,4%.

Еще более идеальной картину американской экономики в глазах инвесторов делали другие статистические данные: розничные продажи за прошлый месяц снизились на едва заметные 0,1%, а недельная численность желающих получить пособие по безработице лишь немного выросла. Все это позволило игрокам и наблюдателям снова заговорить о высоких шансах "мягкого приземления" американской экономики. Это минимизировало бы потери для бизнеса, а также позволило бы ФРС прекратить повышение ставок.

Новая порция предостережений со стороны аналитиков, а также представителей самой ФРС не смогла испортить праздник для рынков. Впрочем, аргументы в пользу того, что радоваться еще рано, достаточно верны. Прежде всего, американская инфляция остается выше целевого показателя американского центрального банка – 2%. И для того, чтобы пройти вроде бы и небольшое до этого показателя расстояние в чуть более чем процентный пункт, понадобится еще много времени и длительной жесткой монетарной политики. И для жесткой монетарной политики сейчас достаточно не повышать ставки дальше, а удерживать их на нынешних высоких уровнях 5,25-5,75%.

Так что ожидание рынков четырех снижений ставок в следующем году выглядит слишком оптимистичным. Ожидание "мягкого приземления" вместе с низкой инфляцией также выглядит скорее принятием желаемого за действительное: обычно в прошлом регуляторам удавалось достигать значительно более низкого ценового роста только за счет серьезного экономического ослабления из-за высоких ставок.

Что касается самого "мягкого приземления", то в экономической истории оно было очень редким явлением. Намного чаще, по исследованию Bloomberg и ClearBridge Capital, усиление ожиданий "мягкого приземления" предшествовало настоящей рецессии. Конечно, это не значит, что "мягкого приземления" не произойдет в этот раз. Однако, скорее всего, в этом случае ФРС пришлось бы смириться с новым уровнем "нормальной инфляции", скажем, в 3%, причем ценой значительного подрыва доверия к политике центрального банка.

Украинские еврооблигации на прошлой неделе дешевели вопреки настроениям на глобальных рынках: их стоимость за неделю снизилась в среднем на 2% в диапазоне 25-32 цента за доллар. Несмотря на ожидания, успешное завершение второго пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ на уровне персонала существенно не улучшило всеобщее восприятие инвесторами суверенного риска. Гораздо более серьезно влияет на настроения инвесторов очередная отсрочка утверждения финансовой помощи Украине в Конгрессе. В то же время, на внутреннем рынке Министерство финансов продолжило снижение ставок по выпускам ОВГЗ. На фоне ожиданий дальнейшего снижения учетной ставки НБУ тенденция к снижению доходностей ОВГЗ сохраняется.

Официальный курс гривны на прошлой неделе оставался относительно стабильным: по состоянию на начало этой недели он снизился всего на 0,2% до 36,14 грн/доллар. Курс наличной гривны в системно важных банках ослаб примерно на 0,3% до 37,2-37,8 грн/доллар, но остается на 7% прочнее, чем в начале года. Правда, для достижения этой стабильности Национальному банку пришлось существенно усилить интервенции на валютном рынке. Всего за неделю объемы продаж валюты НБУ составили 721 млн долларов, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.