Рынки бурно радуются замедлению инфляции в США, украинская до сих пор ускоряется

Прошедшая неделя стала рекордной для роста американских индексов за последние несколько месяцев. Американский S&P 500 подпрыгнул на 5,9% - самый высокий с июня, а Nasdaq Composite и вообще взлетел на 8,1% - это лучший результат с марта. Таких мощных результатов помог добиться рынкам один день, четверг. Ведь только в этот день тот же S&P 500 смог прибавить 5,5%, а Nasdaq Composite – 7,4%.

Таких суточных результатов рынки не видели десятилетиями. Аналогичная ситуация сложилась с казначейскими облигациями США. Да, рынки радовались тому, что американская инфляция замедлилась в октябре больше, чем ожидали экономисты – не на 0,2 процентных пункта, а на целых 0,5 – до 7,7%. Инвесторы уже долгое время с нетерпением ожидали такого ободряющего сигнала после месяцев падения фондовых индексов.

Этот сигнал снова возрождает надежды на смягчение политики ФРС и замедление роста ставок. А на следующий день праздничного настроения рынкам еще добавило сообщение, что китайские регуляторы решили ослабить карантинные ограничения. До этого рынкам приходилось радоваться только слухам об этом.

На этом празднике как-то потерялось впечатление от головокружительного пике криптовалютной биржи FTX, которое началось с заверений "с активами все в порядке" в понедельник и закончилось (пока) официальным банкротством и допросом ее исполнительного директора в пятницу.

Вне особого внимания также остались неожиданно слабые успехи республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Впрочем, нехватка доминирования какой-либо из двух ключевых партий в законодательной власти США традиционно хорошо воспринималась инвесторами из-за низких рисков внезапных изменений в регуляциях.

Прошлонедельное ралли запустило дискуссию, завершается ли уже многомесячный медвежий рынок. Наверное, правы те, кто до сих пор в это не верит. Замедление инфляции еще не приобрело устойчивый тренд, между тем рынок труда остается перегретым. У ФРС есть все основания не разделять пока радости инвесторов. К тому же преждевременный рыночный подъем сам по себе смягчает финансовые условия и помогает инфляции.

Скорее всего, высокопоставленным должностным лицам центрального банка снова придется сбивать рыночный оптимизм публичными комментариями. Между тем перспективы рецессии в следующем году вырисовываются все четче, а это потребует ухудшения прогнозов корпоративных доходов, а значит и переоценки рыночных активов.

В целом же, как бы преждевременным и неоправданным ни выглядело ралли на прошлой неделе, многие наблюдатели сходятся в интересном мнении: те инвесторы, которые его упустили, рискуют закончить этот год с ужасными результатами для своих портфелей.

Возвышенные настроения не прошли мимо и украинских евробондов – они прибавили в цене на 10-29% до 20-27 центов на доллар, и не только за счет цен обязательств США. Спреды украинских еврооблигаций к бенчмарку сузились на 270-680 б.п.

Украинский валютный рынок сохраняет запас прочности, и наличный курс гривны остался недалеко от 40 гривен/доллар с незначительным ослаблением. Межбанковский рынок все еще нуждается в интервенциях НБУ, но остается относительно стабильным.

Между тем реалии войны отражаются на инфляции в Украине: она ускорилась до 26,6% в годовом измерении в октябре по сравнению с 24,6% в сентябре. Цены на продукты питания оставались ключевым фактором ускорения, ведь разрушение производственных цепочек привело к ограниченному предложению некоторых товаров. К сожалению, в ближайшей перспективе ускорение инфляции, скорее всего, будет продолжаться.