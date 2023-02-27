На рынках усиливаются ожидания более высокой инфляции, украинские евробонды продолжают дешеветь

На прошлой неделе настроения на рынках ухудшались. Ухудшались настолько, что американские S&P 500 и Nasdaq Composite упали больше всего с середины декабря прошлого года – на 2,7% и 3,3% соответственно. Для европейского Stoxx 600 хуже недельное падение было только в прошлом сентябре. Стремительно падала стоимость и росли доходности долговых инструментов: доходности двухлетних казначейских облигаций США взлетели за неделю на 20 базисных пунктов до 4,81% – самых высоких уровней с 2007 года. Решающими для рынков стали новости о неожиданном ускорении персональных расходов потребителей (Personal Consumer Expenditures) в США.

Базовая составляющая ценового индекса PCE, не учитывающая изменения цен на энергоресурсы и продукты питания, которая является одним из ключевых индикаторов инфляции для ФРС, выросла на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, тогда как аналитическое сообщество прогнозировало 4,3%.

Представители ведущих центральных банков неоднократно признавали, что дальнейший курс их политики будет в значительной степени зависеть от макроэкономических данных. Январские данные PCE – мощный сигнал для ФРС, что много работы по укрощению инфляции еще впереди. Именно поэтому они произвели сильнейшее впечатление на рынки.

Остальные же информационные фоны на прошлой неделе были для рынков более или менее привычными: "ястребиные" комментарии региональных руководителей ФРС, свидетельство оживленной экономической активности и повышенного спроса на рабочую силу. Со всеми этими предвестниками высших ставок рынки уже как-то научились жить, и даже кое-что игнорировать, если речь идет о рынках акций. Факт же нового ускорения инфляции рынкам игнорировать сложно.

Трейдеры все меньше верят, что в ближайший год-два инфляцию удастся снизить до целевых 2%: согласно рыночным котировкам двухлетних, защищенных от инфляции, казначейских облигаций, за февраль прогнозная инфляция увеличилась с 2,5% до 3%. Соответственно, изменяются и ожидания динамики ставок: фьючерсные оценки средней ставки ФРС на конец 2023 г. выросли до 5,3% с 5,1% неделю назад и с 4,4% три недели назад. Участники рынка понимают, что более высокие ставки значительно уменьшают шансы избежать рецессии, а значит, угроза волатильности рынков повышается.

Пессимизм глобальных долговых рынков сказался и на украинских еврооблигациях: на прошлой неделе они подешевели еще на 2-4% до 17-23 центов на доллар. Не помогли ни готовность стран G7 обеспечить необходимое на 2023 год бюджетное финансирование для Украины, ни визит в Киев американского президента Байдена и директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой, пообещавшей вскоре открытую новую крупную кредитную программу для Украины. Впрочем, на самом деле именно такие положительные новости, возможно, и удержали украинские евробонды от еще большего падения.

Рынки же ОВГЗ остаются достаточно активными, снова в значительной степени благодаря коммерческим банкам, которые спешат выполнить новые резервные требования НБУ и даже конкурируют за приобретение ОВГЗ между собой. В то же время иностранцы свои портфели ОВГЗ продолжают сокращать. Наличная гривна в это время продолжает потихоньку укрепляться, на прошлой неделе еще на 10-17 копеек до 39,12-39,79 гривен/доллар, а с начала года уже больше чем на 2%. Несколько снизилась потребность в валюте и на межбанковском рынке, что позволило НБУ снизить объем интервенций до 605 млн долларов, на 55 млн долларов меньше, чем неделю назад.