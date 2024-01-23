На рынках меньше оптимизма по ставкам, а ралли украинских облигаций сменилось падением

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходило на мировых рынках

Рынки наконец-то осознали, что Федеральная резервная система США не имеет достаточных оснований для снижения ставок в марте. Особенно после того, как стало известно, что американские розничные продажи росли в декабре самыми быстрыми темпами за последние три месяца 2023 года, а январский индекс потребительских настроений в США неожиданно взлетел до наивысшего значения с 2021-го.

Руководители ФРС со своей стороны продолжали попытки охладить настроения инвесторов. Разве что тональность их предупреждений была довольно мягкой, ведь речь шла о необходимости умеренного, но все же снижения ставок. И не то чтобы рынки обращали на эти комментарии особое внимание, равно как и в предыдущие недели.

Гораздо лучше это удалось коллегам из Европейского центробанка, считающим, что снижения ставок не стоит ожидать до лета, и что рынки в своем оптимизме ушли слишком далеко и сами значительно облегчили условия финансирования еще до снижения ставок.

Вместе с данными о высокой инфляции в Еврозоне и Великобритании это стало значительным отрезвляющим сигналом. Заметно просели долговые рынки: доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 18 б.п. до 4,12%, а двухлетних – на 24 б.п. до 4,38 %. Индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран EMBI потерял 1,1%. Досталось и европейскому рынку акций: его главный индекс Stoxx 600 опустился также на 1,1%.

Азиатские рынки заботили другие проблемы, а именно то, что китайская экономика не находит достаточно сил для восстановления допандемического роста под бременем кризиса в секторе недвижимости, геополитических опасений и пессимизма потребителей и инвесторов. Если добавить к этому всеобщее недоверие инвесторов к китайской статистике, то обнародование 5,2% роста ВВП за четвертый квартал против ожидаемых 5,3% они восприняли как настоящую плохую новость и снова поспешили выходить из китайских рыночных активов, обрушивая все азиатские региональные индексы. В частности, гонконгский Hang Seng упал за неделю на 5,8%.

Впрочем, кажется, инвесторы в американские акции были безразличны ко всем этим бедам. За прошедшую неделю индексы акций S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись на 1,2% и 2,3% соответственно. И в который раз этот рост происходил за счет акций сектора высоких технологий, к которым на этот раз присоединились еще и акции производителей микросхем. При отсутствии каких-то особо громких новостей наблюдатели могли это объяснить разве что очередным всплеском эйфории вокруг искусственного интеллекта.

Также вполне возможно, что инвесторы решили увеличить свои позиции накануне обнародования компаниями финансовых результатов за предыдущий квартал, чтобы воспользоваться возможными положительными сюрпризами. И эти сюрпризы потребуются, ведь главный индекс техсектора Nasdaq Composite уже выглядит весьма переоцененным рынками.

А что в Украине

Вместе с ухудшением настроений на мировых долговых рынках закончилось ралли в сегменте украинских еврооблигаций. Стоимость отечественных суверенов вообще подвержена значительной волатильности, и за прошлую неделю упала в среднем на 8% – до диапазона 22-31 цент за доллар. А инвесторы продолжают напряженно отслеживать перспективы согласования пакетов помощи Украине от США и ЕС.

Зато продолжила укрепляться гривна. Ее обменный курс укрепился за неделю на 1,4% до 37,5–38,2 грн/дол. Сезонное напряжение на валютном рынке явно падает, что позволило НБУ уменьшить объем интервенций на 21% до 531 млн дол., наименьшего в этом году и ниже средненедельного значения 2023 года.