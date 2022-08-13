ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Римі чоловік застряг в тунелі, який він викопав для пограбування банку

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 12:22
У Римі чоловік застряг в тунелі, який він викопав для пограбування банку Фото: у Римі чоловік застряг в тунелі, який він викопав для пограбування банку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Риму пожежники близько восьми годин намагалися дістати застряглого у тунелі чоловіка, який він самостійно викопав для ймовірно пограбування банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначають журналісти, постраждалий перебував на глибині шести метрів після обвалення частини дороги неподалік Ватикану.

Рятувальникам про застряглого повідомив один із чотирьох ймовірних членів банди. Останні ж врятувалися з заблокованого тунелю.

Аби врятувати чоловіка, пожежникам довелося викопувати паралельну яму. Постраждалому передавали рідку їжу та кисневий балон у тунель перед тим, як зрештою витягли його. Після цього злочинця відправили до лікарні через серйозні травми.

Поліція не виключає версію про спробу пограбування банку. На думку слідчих, злочинці копали тунель, який починався під закритим магазином, щоб дістатися сховища найближчого банку. Ймовірно банк хотіли пограбувати у державне свято Феррагосто, скориставшись тим, що він не працюватиме.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рим Італія
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей