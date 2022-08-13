У Римі чоловік застряг в тунелі, який він викопав для пограбування банку

В центрі Риму пожежники близько восьми годин намагалися дістати застряглого у тунелі чоловіка, який він самостійно викопав для ймовірно пограбування банку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як відзначають журналісти, постраждалий перебував на глибині шести метрів після обвалення частини дороги неподалік Ватикану.

Рятувальникам про застряглого повідомив один із чотирьох ймовірних членів банди. Останні ж врятувалися з заблокованого тунелю.

Аби врятувати чоловіка, пожежникам довелося викопувати паралельну яму. Постраждалому передавали рідку їжу та кисневий балон у тунель перед тим, як зрештою витягли його. Після цього злочинця відправили до лікарні через серйозні травми.

Поліція не виключає версію про спробу пограбування банку. На думку слідчих, злочинці копали тунель, який починався під закритим магазином, щоб дістатися сховища найближчого банку. Ймовірно банк хотіли пограбувати у державне свято Феррагосто, скориставшись тим, що він не працюватиме.