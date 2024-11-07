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За год столица закупит установки для генерации энергии суммарной мощностью 170 МВт, - Кличко

Фото: за год столица закупит установки для генерации энергии суммарной мощностью 170 МВт (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

На одном из критических предприятий Киева заработала когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. В общей сложности на важных предприятиях города планируется установить 15 таких установок для обеспечения энергетической независимости столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"В Киеве начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Установили оборудование с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города. Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года. Ведь цель – в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в условиях постоянных атак врага ключевым приоритетом городских властей является модернизация энергосектора.

"Столичная власть делает все, чтобы повысить устойчивость и энергетическую независимость Киева. В частности, важные объекты столицы", - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что в мае Киевсовет одобрил Концепцию "Энергетическое обновление: путь к распределенной когенерации". Она направлена на развитие в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широкое использование альтернативных источников топлива.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что медицинские учреждения столицы оснащаются солнечными электростанциями в рамках проекта международной помощи правительству Германии.

Также сообщалось, что по инициативе Кличко в Киеве до 300 тысяч гривен увеличена сумма компенсации жильцам многоэтажных домов за установку генераторов и других альтернативных источников питания.

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Виталий КличкоКиев