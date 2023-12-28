За год США предоставили 34 пакета помощи Украине. Зеленский назвал общую сумму

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование", - перечислил он.

Президент также напомнил, что было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16.

"Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку. Чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах, мы должны и дальше как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии", - констатировал он.

Лидерство США в коалиции из более 50 стран, оказывающих Украине военную помощь, имеет, по словам главы государства, решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.

Новый пакет помощи от США

В частности, Зеленский поблагодарил президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный вчера пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

"Дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование удовлетворят самые неотложные потребности Украины", - перечислил оказанную помощь он.

Детальнее о том, что включает в себя новый пакет помощи Украине от США - в материале РБК-Украина.