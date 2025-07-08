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Год после удара по "Охматдету": ГУР назвало производителей Х-101, которые до сих пор без санкций

Вторник 08 июля 2025 08:47
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Год после удара по "Охматдету": ГУР назвало производителей Х-101, которые до сих пор без санкций Архивное фото: последствия удара РФ по Охматдету в июле 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Десятки предприятий, причастных к производству российской крылатой ракеты Х-101, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

ГУР опубликовало данные в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions, где обнародована "начинка" ракеты Х-101 - от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок. Всего указано более 70 предприятий-разработчиков и производителей ракеты и ее составляющих.

По информации ГУР, десятки из этих компаний все еще имеют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически важным для производства ракет.

"Год назад Россия совершила очередное военное преступление - целенаправленно ударила крылатой ракетой Х-101 по одному из корпусов детской больницы "Охматдет". В результате удара погибли два человека, еще более 50 - пострадали, в том числе дети", - напомнили в разведке.

Удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля 2024 года в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве был поврежден медицинский центр "Охматдет". Это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине.

Во время обстрела были повреждены корпуса, разрушены некоторые здания медучреждения. В частности, уничтожен корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.

В результате обстрела погибли два человека, среди которых детский врач. Десятки людей были ранены, среди них дети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители установили личность российского генерала, который приказал обстрелять "Охматдет". Речь идет о россиянине Сергее Кобылаше.

В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша за военные преступления, совершенные против украинцев.

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