Год климатических ударов. В 2024 году Европа пережила рекордную жару, наводнения и пожары

Потепление приводит к катастрофам

В прошлом году 30% европейской речной сети оказались в зоне риска "высокого" наводнения, а 12% - "серьезного". Стихия сносила автомобили с мостов и улиц. Наиболее разрушительными стали наводнения в Центральной Европе (сентябрь) и восточной Испании (октябрь), которые вызвали более 250 смертей.

Научные исследования доказывают: из-за глобального потепления облака становятся гуще и дают больше осадков.

"Каждая дополнительная доля градуса имеет значение", - заявила глава Всемирной метеоорганизации Селеста Сауло. Она призвала к более быстрой адаптации к новой климатической реальности.

Согласно отчету Copernicus и ВМО, в прошлом году количество дней с "сильным", "очень сильным" и "экстремальным тепловым стрессом" стало вторым по величине за всю историю наблюдений.

Аномально теплое лето 2024 года

В июле 2024 года юго-восточная Европа пережила самую длинную жару - более половины региона страдала от нее в течение 13 дней. Высокие температуры вызвали масштабные лесные пожары, от которых пострадали 42 000 человек. Только в Португалии за одну неделю сгорело 110 000 гектаров леса - четверть всей выгоревшей территории Европы.

Климатолог Фридерике Отто отметила, что мир уже ощущает последствия потепления на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня.

"Мы на пути к 3 градусам к 2100 году", - заявила ученая.

При этом ученые отмечают, что Западная Европа в прошлом году была влажной и облачной, тогда как восток - сухим и солнечным. Реки на западе имели более высокий уровень воды, чем обычно, тогда как на востоке - ниже. Темза и Луара показали рекордные уровни потока за последние 33 года.

В Западной Европе уровень воды в реках преимущественно превышал норму, а в Восточной - был ниже нормы (скриншот)

Экосистемы под угрозой

Все европейские ледники понесли потери. Больше всего массы потеряли ледники в Скандинавии и на Шпицбергене. Средиземное море установило рекорд температуры поверхности. Температура за Полярным кругом также была аномально высокой.

Фройла Палмейро из Евро-Средиземноморского центра отметила: экстремальные явления уже влияют на экосистемы и погоду по всей Европе.

Европа нагревается быстрее остального мира

Европа нагревается вдвое быстрее, чем остальная планета. Но Европейский Союз сокращает выбросы быстрее других крупных экономик. ЕС планирует полностью уменьшить выбросы к 2050 году, а к 2040-му - на 90%.

Томас Гелин из Greenpeace ЕС заявил, что политики не остановили деятельность компаний, которые добывают ископаемое топливо. Он призвал ЕС прекратить поддержку новых проектов с ископаемым топливом и пересмотреть климатические цели в соответствии с научными реалиями.

Ученые прогнозируют, что к 2100 году средняя температура на планете повысится на 3 градуса выше доиндустриального уровня (фото иллюстративное: Getty Imahes)