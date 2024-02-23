Год "єВідновлення". Как программа изменила жизнь украинцев за это время и сама эволюционировала

Через год после начала большой войны, 23 февраля 2023 года, Верховная рада голосовала за законопроект, который дал старт одной из самых масштабных на сегодня украинских программ – программе компенсаций "єВідновлення" за поврежденное и уничтоженное жилье.

По случаю годовщины принятия законопроекта, РБК-Украина рассказывает, кто, при каких условиях и зачем создавал "єВідновлення", с какими вызовами сталкивалось и сталкивается государство во время его реализации, по каким алгоритмам запускали новые этапы компенсации и как все это меняло жизнь обычных украинцев.

Кто, как и когда создавал "єВідновлення"

"О необходимости выплаты компенсаций людям, которые через российскую валюту потратили деньги, или отримали пошкодження жизни, президент заявил, что на початке крупномасштабного торгашества. Коли российские города выехали из Киевской области, стали разумными первыми масштабами катастрофических разрушений. Тодие мы вместе с премьер-министром с уведомлением Александром Кубраковым развернули активную работу. Необходимо было бы применить механизм компенсации разом, а затем поддержать законодательную инициативу парламента, тот же порядок, своими руками, мог бы максимально эффективно реализовать процесс выдачи. Возможно, но максимально простым и прозорливым", – вспоминает автор законопроекта №7198, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Уже в марте 2022 г. законопроект о базовых началах компенсации зарегистрировали и начали работать над механизмом их предоставления.

"Мы понимали, что это должно быть, во-первых, оперативно, чтобы люди не ждали годами репарации от россии, а во-вторых, своевременно - чтобы люди имели возможность или вернуться в свои дома, если там безопасно, или приобрести новое жилье. Приоритетной задачей было наработать такой механизм, который бы гарантировал справедливые условия и мог бы удовлетворить базовые потребности в жилье всех тех, кто понес убытки в результате полномасштабного вторжения", – говорит Шуляк.

В основе алгоритма компенсационного механизма целевое использование средств для тех, чье жилье получило повреждения или было потеряно, возможность не только получить выплату на проведение ремонта, но и приобрести новый дом, механизм жилых сертификатов, максимальная цифровизация большинства компенсационных процессов, что позволило минимизировать коррупционные риски и запуск единого реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПИИ), который стал основой для подсчета нанесенного Россией ущерба.

23 февраля 2023 года – почти через год после регистрации законопроекта №7198, его поддержать в Верховной раде. 17 марта его подписал президент, а сам законопроект получил номер 2923-IX. Далее в течение марта и апреля началась интенсивная работа над подготовкой к запуску программы "єВідновлення".

Как следствие, 10 мая 2023 года в приложении "Дія" появилась отдельная услуга "єВідновлення" – через нее можно было подать электронное информационное сообщение о повреждении или разрушении квартиры или дома. Именно на основе этих информационных сообщений наполняется РПИИ. После подачи информационного сообщения украинцы через "Дію" получили возможность подать заявку на компенсацию за повреждение жилья.

В первую очередь речь шла о средствах на срочные ремонты – до 200 тыс гривен на замену, например, разбитых окон или дверей, восстановление кровли и т.д.

Тогда, напоминает Шуляк, было очень важно на местах не медлить с созданием комиссий, как можно быстрее подключиться к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества и вносить необходимую информацию, поскольку на этом этапе очень многое зависело именно от скорости действий местных властей.

Первые выплаты на срочные ремонты состоялись в июне 2023 года, а по состоянию на 13 июля – через 2 месяца после запуска этого этапа "єВідновлення", уже создали первые 512 комиссий, которые согласовали компенсацию первым 2 тысяч заявителей на сумму в 160 млн гривен. Тогда инициаторам программы стало понятно, что механизм заработал, а значит программу можно расширять.

Второй этап "єВідновлення". Как его запускали?

По предварительным оценкам, за время полномасштабного вторжения Украина потеряла почти 50 млн кв.м жилья, большая часть которого просто уничтожена. Поэтому закономерно, что следующий, второй, этап "єВідновлення" касался полностью разрушенных жилищ. Официально он стартовал с 1 августа 2023 года, однако продолжалась активная техническая работа и подготовка.

18 июля 2023 г., например, запустили бета-тестирование подачи заявления на получение компенсации за уничтоженное жилье. Тогда подать заявку могли граждане, которые имели разрушенный дом в Мощуне и Бородянке Киевской области, пояснила Шуляк. А уже через две недели новую услугу запустили для всех и владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии России, начали подавать заявления на получение компенсации через "Дію".

По словам Шуляк, уже с 15 августа в общинах начали работать специальные комиссии по уничтоженному жилью. Алгоритм подачи заявления пострадавшим собственником похож на касающийся поврежденного, однако имеет отличие – при условии одобрительного решения комиссии украинцы получают не средства на счет, а жилищный сертификат, который можно обменять на новое жилье в любом населенном пункте Украины.

За первый месяц с момента запуска второго этапа компенсаций украинцы подали около 3 тыс. заявлений о ней, причем в этот же период были сформированы и первые несколько десятков жилищных сертификатов. Такие сертификаты подтверждают, что органы местного самоуправления разработали соответствующую заявку и назначили точную сумму компенсации на приобретение нового жилья. С этого момента владельцы сертификатов уже могли выбирать себе новую недвижимость, однако сделки купли-продажи украинцы смогут оформлять позже.

В начале октября будут сгенерированы первые 100 жилищных сертификатов на общую сумму в 151 млн гривен. Тогда же – в конце сентября и начале октября государство выплатило первый миллиард гривен компенсации на ремонты поврежденных домов украинцев.

Изменения в процессе: какие трансформации ждали "єВідновлення"

"Уже осенью 2023 года мы прекрасно понимали, что программа заработала, механизм создан правильно, он действенен, однако есть еще ряд нерешенных вопросов, нуждающихся в усовершенствовании", – делится наблюдениями председатель профильного комитета и автор соответствующего законопроекта.

Чтобы улучшить программу "єВідновлення", осенью прошлого года она проводит масштабные публичные консультации. Основная цель – получить фидбек как получателей, так и от исполнителей программы. В то же время в мире кейсов, подобных "єВідновлення", пока нет, поэтому ориентироваться в том, как улучшать программу, приходилось только на собственный опыт – первых попыток и ошибок.

"В наших публичных консультациях, проходивших по всей Украине в течение нескольких недель, приняли участие более 500 участников. Это были и получатели компенсации, и исполнители программы, и представители ОМС, и экспертная среда. В обсуждениях с ними мы выяснили наиболее проблемные моменты, которые беспокоят украинцев, пытающихся получить помощь, проблемы, возникающие у исполнителей программы. И вместе мы решали, как тот или иной момент оптимально уладить", – рассказала Шуляк.

Как следствие, удалось собрать большую массив эмпирических данных непосредственно из первых уст, после анализа которых программу ждали определенные доработки. Например, заявление на компенсацию разрешили принимать от находящихся в сособственности домохозяйств, кроме этого ввели возможность подавать заявления не только через "Дію", но и в ЦПАУ и через нотариусов.

"Обновленный механизм должен был помочь тем гражданам, которые раньше не могли самостоятельно подать заявку сделать – например, пожилым людям, у которых нет смартфона или людям с инвалидностью. Причем именно пожилые люди – старше 60 лет, составляют 30% участников программы, а самой старшей нашей заявительнице вообще 101 год", – добавляет Шуляк.

Еще один важный запрос от украинцев, который удалось получить благодаря публичным консультациям – необходимость предоставления компенсации людям, чье поврежденное или уничтоженное жилье находится во временно оккупированных регионах. Для изучения возможностей этого решили провести пилотный проект в Мелитополе, во время которого будут тестировать проведение обследования уничтоженного в результате российской вооруженной агрессии жилья с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли.

"Должны по результатам такого обследования установить факт уничтожения жилья без физического доступа комиссии к месту. Если результаты метод дистанционного зондирования Земли окажется действенным, его будут применять для обследования уничтоженного жилья и в других оккупированных населенных пунктах, в частности в Мариуполе", – сообщила Шуляк.

Деньги на капитальные ремонты и компенсация ремонтов за свой счет

Через два месяца после старта второго этапа, 5 октября 2023 года, парламент поддержал в целом законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, который позволил компенсировать средства за уже сделанные ремонты жилья. Это стало точкой отсчета третьего этапа комплексной программы "єВідновлення". Прием заявлений по этому виду компенсации начался с 1 января 2024 года, но получать первые выплаты украинцы начнут спустя некоторое время.

Множество украинцев, по тем или иным причинам, не могли или не хотели ждать, пока государство выплатит им компенсацию и проводили ремонты своих домов за свой счет. Они делали это не потому, что им не нужна компенсация, а потому, что им нужно было жить в них.

Следующим расширением программы стали долгожданные компенсации на капитальные ремонты поврежденного жилья – до 500 тыс. гривен. Эту опцию запустили 8 декабря 2023 года.

Максимальный размер выплаты для квартиры в многоквартирном доме – 350 тыс. гривен, и 500 тыс. на ремонт частного. Деньги будут поступать двумя траншами. Сначала 70% от согласованной суммы, потом – еще 30%.

"Чтобы не было прецедентов нецелевого использования средств, мы ввели обязательную систему представления отчетов. Их будет два. Первый – промежуточный, когда использована первая часть транша. И финальный – когда ремонт уже сделан", – рассказала Шуляк.

Только за первые два месяца с момента запуска этого этапа программы украинцы подали 4526 заявлений, причем 3937 заявителям компенсацию выплатили. Ее сумма за этот период составила около 1 млрд гривен.

Обмен жилищных сертификатов на новое жилье: что выбирали украинцы

19 декабря 2023 года президент анонсировал старт выплат компенсаций для покупки нового жилья для украинцев, чьи дома разрушили российские войска. А уже 27 декабря украинцы начали это делать – с помощью "Дії" начали бронировать средства на приобретение жилья, которое они выбрали.

“В конце декабря мы запустили опцию бронирования средств по жилищным сертификатам. Бронирование в "Дії" – своего рода аналог обращения о финансировании приобретения жилья. После того, как гражданин нажал "Забронировать средства" во вкладке "Сертификаты на жилье", ему в течение 5 рабочих дней поступит подтверждение в "Дії" о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней", – рассказала Шуляк.

Через несколько дней – 3 января 2024 года, состоялась реализация первого жилищного сертификата "єВідновлення". Семья из Гостомеля приобрела дом в соседней Буче, решив вернуться в Украину.

А за месяц – 2 февраля 2024 года новые дома с помощью сертификатов есть Восстановление приобрели уже 500 украинских семей. Средняя сумма одного сертификата составила 2,2 миллиона гривен. Самые же популярные регионы для приобретения нового жилья стали Киевщина, г. Киев и Харьковщина.

На сегодня – 23 февраля 2024 года, украинцы использовали 886 жилищных сертификатов "єВідновлення" на общую сумму в 1,9 млрд гривен. При этом общая сумма сложившихся жилищных сертификатов – 6 млрд гривен.

Отстроить уничтоженный дом на своей земле

Не секрет, что украинцы очень привязаны к своей земле, поэтому для многих пострадавших важна была возможность отстроиться на своей земле и не искать лучшей участи в другом месте. 26 января 2024 возможность получать денежную компенсацию на восстановление уничтоженных домов появилась.

До этого у владельцев полностью разрушенного имущества был лишь один вариант – получить жилищный сертификат, который можно обменять либо на квартиру в многоквартирном доме, либо на частный дом.

"С момента запуска этапа "єВідновлення" мы неоднократно отмечали владельцам разрушенных частных домов, что у них будет два варианта на выбор – либо получение жилищного сертификата для обмена на квартиру, либо средства на восстановление нового. Граждане, выбравшие сертификаты, уже начали получать свои квартиры, а те, что хотят продолжать жить в доме на своей земле, теперь смогут там его построить", – пояснила глава профильного комитета.

По словам Шуляка, наибольшее количество заявлений на компенсацию по уничтоженному жилью поступает именно от владельцев частных домов – 50%, чуть меньше приходится на владельцев уничтоженных квартир – 47%. В категории компенсаций за поврежденное жилье, когда средства нужны на его срочный или капитальный ремонт, среди заявителей преобладают владельцы квартир.

Подать заявление на этот тип компенсации можно в приложении "Дія" в разделе "єВідновлення". При выборе типа компенсации необходимо выбрать вариант "Денежная выплата". Средства зачисляются на банковскую карту "єВідновлення", которую можно открыть в банках-партнерах программы. В течение 30 дней после подачи заявлений ее проработает комиссия местных властей. Если решение положительное, для реализации компенсации следует прекратить право собственности на уничтоженный объект и подать уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта.

Средства компенсации засчитываются двумя траншами (50% и 50%), между которыми необходимо будет подать промежуточный отчет. Система отчетности и разбиения траншей выплат необходима во избежание манипуляций с программой компенсаций. Важно, что второй транш может прийти только после проверки комиссии местного совета.

Кстати, 16 февраля украинцам упростить условия для его предоставления – раньше это можно было сделать только в приложении или на портале "Дія", впрочем, теперь это можно сделать также через ЦПАУ, или у нотариуса или портал "Дія".

22 февраля состоялось очередное расширение возможностей "єВідновлення" - парламент поддержал во втором чтении законопроект №10208, которым жилищный сертификат "єВідновлення" позволили сочетать с возможностями государственной программы льготной ипотеки "єОселя". Если стоимость выбранного нового дома выше, чем сумма, назначенная сертификатом, гражданин может получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования "єОселя", воспользоваться которым можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Шуляк отмечает: на этом программу не будут заканчивать и ограничивать, поскольку впереди еще много важных этапов, реализация которых позволит компенсировать жилищные потери всем украинцам, которые этого заслуживают. В частности, до конца этого года планируют отработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, что позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.

"По состоянию на сегодняшний день мы смогли возместить украинцам более 10 млрд гривен. Более того, нашим опытом уже заинтересовались европейские страны – они хотят использовать наши наработки для разработки своих программ компенсации в случае стихийных бедствий", – резюмировала Шуляк.