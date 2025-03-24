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Год, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польский

Польша, Понедельник 24 марта 2025 16:02
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Год, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польский За сколько времени украинцы изучают польский (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

40% украинцев в Польше знают польский язык. Из них почти половина изучили его за год - два, 41% понадобилось для этого менее года, а еще 11% учили язык 2-3 года. Такие данные показал опрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Что показал опрос

Опрос провели методом электронного анкетирования с января по февраль 2025 года. В исследовании приняли участие 1 085 человек разного возраста и социального статуса.

Результаты исследования показали, что украинцы в Польше преимущественно владеют польским языком на среднем или низком уровне.

Треть опрошенных оценили свои знания на 40-60 баллов из 100, это средний уровень владения языком. Чуть меньше трети участников поставили себе 0-20 баллов, это низкий уровень знаний. 25% определили свои навыки на уровне 20-40, что также свидетельствует об ограниченной возможности общения.

Лишь 11% респондентов оценивают свои знания на 60-80 баллов, а лишь 5% - на 80-100.

Эти данные показывают, что несмотря на постепенную адаптацию украинцев в Польше, темпы изучения языка остаются медленнее, чем прогнозировали эксперты три года назад.

Год, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польскийГод, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польскийРезультаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

Какое образование украинцев в Польше

40% опрошенных ответили, что получили профессионально-техническое образование (ПТУ, колледж профессионального образования, техникум), 36% имеют среднее образование, 22% респондентов закончили высшее учебное заведение (бакалавриат, специалист, магистратура). 2% имеют аспирантское или докторское образование.

"Эти данные демонстрируют, что украинцы имеют высокий образовательный потенциал, что позволяет им занимать различные сегменты рынка труда - от рабочих специальностей до квалифицированных должностей. Эта образовательная структура является мощным ресурсом для польской экономики, ведь украинцы быстро адаптируются к местному рынку, работают в дефицитных отраслях и имеют потенциал для карьерного роста", - отмечает Юрий Григоренко, представитель аналитического центра Gremi Personal.

Год, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польскийРезультаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

Ранее мы делились данными опроса о том, сколько зарабатывают украинцы в Польше и довольны ли своими зарплатами.

Читайте также о том, что Польша меняет условия предоставления статуса временной защиты украинцам. В дальнейшем заявители будут обязаны проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев и объяснять причины обращения.

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