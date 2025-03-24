Год, два или больше: сколько времени нужно украинцам, чтобы выучить польский

40% украинцев в Польше знают польский язык. Из них почти половина изучили его за год - два, 41% понадобилось для этого менее года, а еще 11% учили язык 2-3 года. Такие данные показал опрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal .

Что показал опрос

Опрос провели методом электронного анкетирования с января по февраль 2025 года. В исследовании приняли участие 1 085 человек разного возраста и социального статуса.

Результаты исследования показали, что украинцы в Польше преимущественно владеют польским языком на среднем или низком уровне.

Треть опрошенных оценили свои знания на 40-60 баллов из 100, это средний уровень владения языком. Чуть меньше трети участников поставили себе 0-20 баллов, это низкий уровень знаний. 25% определили свои навыки на уровне 20-40, что также свидетельствует об ограниченной возможности общения.

Лишь 11% респондентов оценивают свои знания на 60-80 баллов, а лишь 5% - на 80-100.

Эти данные показывают, что несмотря на постепенную адаптацию украинцев в Польше, темпы изучения языка остаются медленнее, чем прогнозировали эксперты три года назад.

Результаты опроса (инфографика: Gremi Personal)

Какое образование украинцев в Польше

40% опрошенных ответили, что получили профессионально-техническое образование (ПТУ, колледж профессионального образования, техникум), 36% имеют среднее образование, 22% респондентов закончили высшее учебное заведение (бакалавриат, специалист, магистратура). 2% имеют аспирантское или докторское образование.

"Эти данные демонстрируют, что украинцы имеют высокий образовательный потенциал, что позволяет им занимать различные сегменты рынка труда - от рабочих специальностей до квалифицированных должностей. Эта образовательная структура является мощным ресурсом для польской экономики, ведь украинцы быстро адаптируются к местному рынку, работают в дефицитных отраслях и имеют потенциал для карьерного роста", - отмечает Юрий Григоренко, представитель аналитического центра Gremi Personal.

Результаты опроса (инфографика: Gremi Personal)