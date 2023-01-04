RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За год Ахметов передал на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,3 млрд гривен

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия SCM Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" за 2022 год передали в поддержку ВСУ, другие силы обороны и мирных жителей 4,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Половина средств была направлена на помощь украинским военнослужащим в рамках милитарной инициативы бизнесмена "Стальной фронт".

Так, в рамках этой инициативы бойцы получили уже более 164 тыс. бронежилетов – часть была закуплена за границей, но большинство - изготовлены на предприятиях группы "Метинвест" из специально произведенной бронестали. Среди пособий также: 24 тыс. касок, 45 тыс. аптечек и 18 тыс. комплектов одежды и обуви.

Бойцы также получили специальное техническое оборудование, которое дает преимущество на передовой - 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего.

Кроме того, в условиях наступления холодов и перебоев с электроснабжением, Ахметов направил на передовую более тысячи печей, а также зарядные станции и генераторы.

Напомним, Ахметов с первого дня войны находится в Украине: он заявил, что не будет пересекать границу до полной победы над Россией.

Также он первым подал иск в ЕСПЧ с требованием привлечь Россию как страну-террориста к ответственности за разрушение инфраструктуры Украины, и заставить ее возместить все причиненные убытки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовВСУ