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За год Ахметов передал на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,3 млрд гривен

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Среда 04 января 2023 16:17
За год Ахметов передал на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,3 млрд гривен Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия SCM Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" за 2022 год передали в поддержку ВСУ, другие силы обороны и мирных жителей 4,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Половина средств была направлена на помощь украинским военнослужащим в рамках милитарной инициативы бизнесмена "Стальной фронт".

Так, в рамках этой инициативы бойцы получили уже более 164 тыс. бронежилетов – часть была закуплена за границей, но большинство - изготовлены на предприятиях группы "Метинвест" из специально произведенной бронестали. Среди пособий также: 24 тыс. касок, 45 тыс. аптечек и 18 тыс. комплектов одежды и обуви.

Бойцы также получили специальное техническое оборудование, которое дает преимущество на передовой - 1200 дронов, 1750 тепловизоров, дальномеров и камер, а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено 766 автомобилей и 630 тыс. литров горючего.

Кроме того, в условиях наступления холодов и перебоев с электроснабжением, Ахметов направил на передовую более тысячи печей, а также зарядные станции и генераторы.

Напомним, Ахметов с первого дня войны находится в Украине: он заявил, что не будет пересекать границу до полной победы над Россией.

Также он первым подал иск в ЕСПЧ с требованием привлечь Россию как страну-террориста к ответственности за разрушение инфраструктуры Украины, и заставить ее возместить все причиненные убытки.

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