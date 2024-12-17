Рихтовка без покраски: в чем суть такого ремонта авто

Тот случай, когда есть смысл скучать по добрым старым временам, когда трава была зеленее, а автомобили - крепче. Нынешние авто действительно делают из настолько тонкого металла, что кузов легко получает вмятины не только от столкновений, но и от рук, градин и падающих каштанов. При этом краска часто не страдает - но ее повредит мастер-рихтовщик, который будет выравнивать металл своими молотками.

Понимая такую несправедливость, передовые компании разработали методы рихтовки стальных деталей без повреждения лакокрасочного покрытия. Технология удаления вмятин без покраски называется PDR (Paintless dent repair - англ.). Интересно, что ничего особенного для ее успешного воплощения не требуется, необходимы лишь две вещи: специальные навыки исполнителя и некоторый инструмент - несложный, но особенный.

Как работает рихтовка PDR

Суть этой технологии - в работе с металлом в первую очередь с обратной стороны, или по крайней мере, без грубого воздействия на лицевую сторону. Именно этим объясняется специфика действий мастера и его инструмента.

Крючки. Пожалуй, наиболее распространенный инструмент PDR- мастера. Их используют для выравнивания вмятин на панелях, к которым есть доступ с обратной стороны. Крючками заглаживают неровности, постепенно продвигаясь от краев к центру. От кривизны крючка зависит усилие, которое он может передать, и форма вмятин, над которыми работает мастер.

Коромысла. Ими извлекают вмятины без прямого доступа с обратной стороны. Используемые при этом грибки для приклеивания зависят от площади и глубины вмятин.

Обратные молотки. Они есть разных размеров и формы, используют в случаях, подобных предыдущему, однако им не нужна поверхность для опоры по-соседству.

Пневматические подушки. За счет накачивания воздухом они помогают исправлять крупные вмятины, в основном на плоских поверхностях.

Пробойники. Эти инструменты бывают с кончиками разной формы - острые и округлые, ими осаждают выпуклости и ослабляют края вмятины.

Лампа и отражатели. Осветительный прибор PDR-рихтовщика настолько специфичен, что о нем стоит говорить отдельно. С помощью правильного света мастер контролирует форму вмятины в ходе работы с ней, и это специальный светильник с возможностью расположения его под разными углами и на разных расстояниях от поврежденного места.

Минусы PDR-рихтовки

Недостатки у технологии покраски без рихтовки тоже есть. В первую очередь это немалая вероятность того, что "на все сто" исправить повреждения мастеру не удастся, и на машине останутся видимые следы. Как по нам, этот риск можно приравнять к вероятности того, что при классическом способе ремонта маляр не угадает оттенок краски.

Кратко

Услуги рихтовки без покраски стоят еще дороже, чем обычная рихтовка. Казалось бы, ради экономии на покраске можно и доплатить, но... Советуем вам показать ваше повреждение и PDR-мастеру, и обычному рихтовщику, и соответственно, маляру. И уже после того принимать решение - учитывая также и упомянутые выше риски.