Рихтовка автомобиля: что о ней необходимо знать

По большому счету, настоящих профи, предметно занимающихся рихтовкой, в наше время совсем немного. В большинстве случаев этим словом называют в целом целый комплекс ремонтных работ по кузову автомобиля – хотя часто наилучшим образом мог бы помочь именно рихтовщик.

Что такое рихтовка

Готовка – это возврат металлической детали ее прежней формы после того, как она претерпела принудительную деформацию. Если говорить об автомобильном кузове, то такая работа важна с точки зрения сохранения родной детали на автомобиле. Ведь удаление, например, помятого в ДТП лонжерона или другого силового элемента кузова и замена его новым будет стоить гораздо дороже.

Но что касается внешних, навесных элементов кузова, то целесообразность их рихтовки часто бывает сомнительна: часто дешевле заменить, например, смятое крыло целым – новым или подержанным.

Что можно сделать рихтовкой

Между тем, рихтовщики высочайшего класса могут восстановить поврежденную металлическую деталь так, что она потребует минимум шпатлевки перед покраской – слой до 0,2 – 0,4 мм. Такой высший пилотаж рихтовки бывает нужен на наружной детали, заменять которую очень сложно – например, речь идет о помятом пороге или задней боковине кузова.

Следует оговорить, что рихтованию хорошо подвергаются в первую очередь стальные детали, детали из алюминиевых сплавов не всегда подвергаются даже лучшим мастерам – слишком много особенностей имеет алюминий. При том, что автомобилей с кузовными деталями из сплавов на базе этого металла в наше время достаточно много, это не только спорткары, но и массовые кроссоверы некоторых популярных марок.

Важная часть работы рихтовщика – восстановление геометрии силового каркаса кузова. Это фактически операция по спасению кузова, ведь многие из современных автомобилей даже после не очень серьезного ДТП могут потерять геометрию силового каркаса. Это значит, что точки крепления важных узлов смещаются, и это нужно исправить, иначе машина будет ехать под углом или двигатель, колеса или трансмиссия будут касаться кузова. Рихтовщик в таком случае определенные фрагменты кузова заменяет, а определенные – извлекает, применяя специальное оборудование.

Что нужно для рихтовки кузова

При ремонте поврежденного в аварии или коррозии кузова рихтовщик использует специфический инструмент. Как минимум, у мастера по кузовным работам должно быть:

Комплект молотков разного веса и формы и из разного материала: металла, резины, пластика, древесины;

Оправки и ковочные разных размеров, в том числе фигурные и компактные, с ручками и продолжателями для удержания с внутренней стороны детали при выстукивании молотком;

Резьбовые упоры и гидравлические растяжители, домкраты, цепи с крюками для разжимания или стяжки деформированного кузова;

Сварочный аппарат.

Большинство рихтовщиков имеют в своем арсенале так называемый спотер – аппарат для точечного рихтовки поверхности. Это очень полезный инструмент, облегчающий работу (точнее, экономящий высокооплачиваемое рабочее время рихтовщика) при доведении лицевой поверхности "до идеала".

Кратко

Если не дай Бог с вашим авто произошло какое-то приключение и ему нужен ремонт кузова, попробуйте попасть к высококвалифицированному рихтовщику если не на ремонт, то хотя бы на консультацию. Даже если по какой-то причине он не возьмется за вашу машину, вам будет ценным получить его мнение и рекомендации по путям восстановления автомобиля.