Редкие мотоциклы из Киева: МТ "Днепр" с полным приводом

Проходимость мотоцикла тяжелого класса с боковым прицепом никогда не была хорошей, но с другой стороны именно для эксплуатации в полевых условиях его в первую очередь и производили. И если по сухой почве "касики" и МТ всегда ходили без проблем, то в грязи, песке и снегу трехколесный мотоцикл испытывал немалые трудности. Наиболее очевидным, хотя и не очень дешевым решением было сделать привод на еще одно колесо, и естественно, что это колесо было коляски.

Конечно, это не дает "Днепру" право называться полноприводным, но представить себе действительно полноприводный байк с передним ведущим колесом довольно сложно – поэтому по-народному мотоциклы с колесной формулой 3х2 часто зовут именно так.

Мотоцикл с ведущим колесом.

Мотоциклы Киевского мотоциклетного завода КМЗ с ведущим колесом коляски спроектировали в начале 1960-х для нужд армии, и в свободную продажу они не поступали вплоть до конца 1970-х годов. Первым байком 3х2 от Киевского мотозавода была специальная армейская версия мотоцикла К-750М – модификация под названием МВ-750 (мотоцикл военный 750 куб. см) образца 1964 года. Помимо второго ведущего колеса у него было некоторое дополнительное оборудование, в частности, кронштейны для крепления ручного пулемета и его боекомплекта, а также внешний ящик для ЗИП. Пулемет мог крепиться в производном положении и в двух положениях для ведения огня.

Уже в 1978 году в магазинах спортивных товаров начала появляться гражданская версия мотоцикла с двумя ведущими колесами – МТ-12. А еще через восемь лет в серию пошел более мощный МТ-16. Случилось так, что в то время в гражданском мире об армейских версиях "Днепров" почти ничего не знали. Ведь тогда любой тяжелый мотоцикл, независимо от типа привода, котировался у хозяйственных мужчин достаточно высоко, а на селе и подавно – там он в определенных ситуациях имел преимущества перед автомобилем. И только с появлением гражданских версий МТ с приводом на два колеса они получили популярность в определенных кругах населения – крестьян, рыбаков и охотников.

Проходимость не на высоте

Опытные путешественники-мотоциклисты подтвердят, что басни тяжелого класса нельзя назвать искусными покорителями бездорожья. И даже с активированным вторым ведущим колесом эти машины не слишком бойко передвигаются по песку и грязи. Сказывается неравномерная загрузка колес и уже автомобильной колеи, а еще – плохая управляемость мотоцикла 3х2, когда у него заблокирован межколесный дифференциал. На тяжелых путях водителя требуется и опыт, и физическая сила. Но во многих случаях эти недостатки и сегодня преобладают явными достоинствами мотоциклов этого класса – такими, как компактность и доступность.

Кратко

В настоящее время все тяжелые мотоциклы МТ с оппозитными двигателями и боковым прицепом являются предметом глубокого почитания и даже культа. Причины этого феномена достойны отдельного исследования. При этом армейские и гражданские версии КМЗ с ведущим колесом коляски особенно ценятся. Их можно найти в продаже в разном состоянии и по разным ценам. А при желании можно превратить обычного "Днепра" в "полноприводного", приобретя соответствующий редуктор и валы. Более того, трансмиссию можно сделать разных типов – с дифференциалом, с блокировкой дифференциала, с возможностью принудительного жесткого подключения второго колеса.