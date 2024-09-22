На реке в Житомире перевернулась лодка с людьми, есть жертвы

Сообщается, что инцидент произошел на реке Тетерев. По предварительной информации, одну женщину спасли местные жители, которые находились на берегу. Она госпитализирована в медучреждение.

Тело одной из погибших достали водолазы Житомирской областной коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы на воде на расстоянии около 250 метров от берега. Продолжаются поисковые работы.

Также сообщается, что другие четыре человека в медицинской помощи не нуждались.