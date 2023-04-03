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В годовщину освобождения Бучи в Нью-Йорке возле ООН открылась выставка о зверствах россиян в Украине

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на открытии выставки (организаторы выставки)
Автор: Юлия Бойко

В годовщину освобождения Бучи от российских захватчиков 31 марта в Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН открылась международная выставка "Украина. Трибунал. Распятие", которая представляется в формате комплексных мероприятий по рассмотрению в ООН вопроса создания Международного трибунала, который накажет Россию за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов выставки.

При поддержке Офиса президента Украины выставка создана и организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского "Украина 21 века".

На открытии выставки присутствовало более 50 послов при ООН, в частности США, G7, Европейского Союза, Японии, Канады, Австралии и других стран мира, политики, бизнесмены, эксперты, журналисты, а также украинские военные, проходящие реабилитацию в США.

В своем видеообращении по случаю открытия выставки президент Владимир Зеленский отметил: "Россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село, за каждую разрушенную жизнь, за каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны наказать зло".

Руководитель ОП Андрей Ермак в свою очередь подчеркнул, что Украина считает крайне важным создание Международного специального трибунала для руководства России. "Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию, призывающую наказать Россию за преступление агрессии", - подчеркнул он.

Поддержали позицию Украины по привлечению к ответственности россиян за совершенные ими преступления заместитель постоянного представителя США при ООН посол Ричард Миллс и послы при ООН из Дании, Литвы и Польши.

На необходимости расследования и наказания российских преступлений против гражданского населения, детей, военнопленных и территориальной целостности Украины сделал акцент в своем выступлении Богдан Губский.

Медик и волонтер "Тайра" (Юлия Паевская), выступая перед высоким собранием, отметила, что украинцами движет жажда справедливости и бесчеловечные преступления российской имперской верхушки должны быть определены, названы и осуждены справедливым международным судом.

Генеральный директор Музея Юрий Савчук обратил внимание, что выставка стала первой экспозицией на американском континенте и музей в дальнейшем планирует демонстрировать миру зверства российских оккупантов.

Посол Ричард Миллс, заместитель постоянного представителя США при ООН

Украинские военные на реабилитации в США: Олег Марченко, Евгений Кузнецов, Роман Казмирчук, Алексей Мачакра и Олег Полищук

Юрий Савчук, Юлия "Тайра" Паевская и Богдан Губский

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