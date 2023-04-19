К годовщине освобождения Киевской области в Буче установили мемориал защитникам

К годовщине освобождения Киевской области от российских окупантов в городе-герое Буче установили Мемориал защитникам. Часть металла для объекта отгрузила компания "Метинвест-СМЦ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В годовщину освобождения города от войск РФ Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники четырех стран - Молдовы, Словакии, Хорватии и Словении.

Напомним, сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны, 300 тонн металла для которого изготовили на легендарном комбинате "Азовсталь" к началу полномасштабного вторжения.

Кроме того, между столичными Троещиной и Дарницей было запущено восемь новых трамваев. Сталь для современного электротранспорта также сделали на мариупольском меткомбинате.