К годовщине освобождения Киевской области в Буче установили мемориал защитникам

К годовщине освобождения Киевской области от российских окупантов в городе-герое Буче установили Мемориал защитникам. Часть металла для объекта отгрузила компания "Метинвест-СМЦ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
В годовщину освобождения города от войск РФ Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский и топ-чиновники четырех стран - Молдовы, Словакии, Хорватии и Словении.
Напомним, сейчас в Киеве идет строительство уникального моста-волны, 300 тонн металла для которого изготовили на легендарном комбинате "Азовсталь" к началу полномасштабного вторжения.
Кроме того, между столичными Троещиной и Дарницей было запущено восемь новых трамваев. Сталь для современного электротранспорта также сделали на мариупольском меткомбинате.
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