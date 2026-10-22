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Дело не в генерале-лузере: Зеленский объяснил, почему россияне так и не взяли Киев

12:37 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Дело не в генерале-лузере: Зеленский объяснил, почему россияне так и не взяли Киев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Во время наступления на Киев россияне допустили ошибку, но дело не в генерал-лузере, как говорил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте The Diary Of A CEO.

"Я не знаю, о чем говорит президент Трамп. Они оцепили Киев. Они дошли до Киева. Они оккупировали городки на пути в Киев. Дело не в том, что какой-то генерал был идиотом", - сказал Зеленский.

Сколько войск нужно было для Киева

Президент назвал, сколько военных понадобилось бы россиянам, чтобы взять столицу.

"Им требовалось около 300 тысяч-400 тысяч военных, чтобы взять Киев. Им требовалось вдвое больше людей", - отметил он.

"Почему? Потому что взять Киев - что это значит? Когда вы взяли эти города на пути в Киев, вы должны оставить там войска, чтобы их содержать", - объяснил Зеленский.

Главная ошибка россиян

"Они даже не представляли, что будет сопротивление. Это была их главная ошибка", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что происходило когда российская техника заезжала в украинские города.

"Бронетехника ехала по улицам, а люди все это жгли. Их особенно шокировало, когда они ехали в столицу, а люди просто бросали горящие обломки. Я имею в виду, что люди поджигали их броню", - рассказал Зеленский.

Президент сказал, что считает, что отдавший приказ просто не до конца понимал, что происходит.

"Не понял, что для этого нужно. И это главное", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский заявил, что если Украина отдаст Славянск и Краматорск, война может пойти дальше - в Днепр и Павлоград.

По его словам, прекращение огня - это большой компромисс, на который может пойти Украина, и президенту США Дональду Трампу не раз об этом заявляли.

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