Rheinmetall поставит Украине снаряды для установок Gepard вместо Швейцарии

Концерн Rheinmetall рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard в Украину в июле.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35-мм боеприпасов для Gepard в Украину.

По словам Паппергера, в июле Rheinmetall поставит первые 35-мм снаряды, произведенные на новой производственной линии в Германии.

"Правительство заказало 300 тысяч снарядов… В этом году мы обязательно поставим от 40 тысяч до 60 тысяч снарядов", - сказал он.

Крупный контракт

Паппергер сказал, что стоимость нового контракта с правительством Германии составит несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall, один из крупнейших производителей артиллерийских орудий и танковых снарядов в мире, сможет объявить о ней в ближайшие шесть недель.

"Германия собирается заключить с нами крупный рамочный контракт", - сказал он Reuters в интервью в Брюсселе, где принял участие в первом в истории совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 руководителей оборонной промышленности.

В течение всего года Паппергер ожидает оборонных заказов на "двузначную сумму" в миллиардах евро.

"Это определенно будет наш лучший год с точки зрения приема заказов", - сказал он, добавив, что ожидает целого ряда сделок - по транспортным средствам, боеприпасам, электронике и радиолокационным системам.

Встреча в Брюсселе

Переговоры в Брюсселе должны были сосредоточиться на способах наращивания поставок артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов глубокого поражения, ракет с дальностью действия в сотни километров, таких как британские Storm Shadow.

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко вырос после вторжения на Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны иссякли, поскольку поставляют снаряды в Киев.

Паппергер не стал детализировать какие-либо результаты переговоров в Брюсселе, но сказал, что в ближайшие месяцы НАТО опубликует очень точные данные о том, насколько больше промышленных мощностей потребуется, "чтобы мы были в безопасности в Европе и НАТО в течение следующих 10 лет".

Он сказал, что Rheinmetall получила заказы только на боеприпасы на несколько миллиардов евро с начала войны в Украине и ожидает дополнительных сделок еще на несколько миллиардов евро.

"Мы производим артиллерийские снаряды почти на полную мощность, потому что спрос есть, международный спрос очень высок, - сказал он, подтвердив планы Rheinmetall увеличить производство до 600 тысяч снарядов в 2024 году с 450 тысяч. - Мы рассчитываем выйти на полную мощность в следующем году".

Отвечая на вопрос о стремлении НАТО перейти к общим стандартам в производстве артиллерийских и других снарядов, Паппергер сказал, что он открыт для такого шага, если страны договорятся о стандартах.

По мнению экспертов, общие стандарты облегчат поток поставок боеприпасов и снизят цены.