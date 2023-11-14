Rheinmetall поставит Украине около 30 танков Leopard 1

"Заказ, финансируемый Германией и стоимостью в несколько миллионов евро, также включает в себя обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги", - говорится в сообщении.

По данным концерна, системы Leopard 1 в настоящее время проходят капитальный ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе и готовятся к использованию.

Таким образом, Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянными поставками тактических машин. Ранее группе было поручено поставить Украине в общей сложности 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в стране, где доказали свою стойкость в текущих операциях.

Кроме того, Rheinmetall готов поставить еще 20 БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В конце 2023 года - начале 2024 года Украина также примет пять аэромобильных машин Caracal. Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании в следующем году группа поставит Украине 14 танков Leopard 2A4. Помимо техники, Rheinmetall помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, дронами, медицинскими средствами и т. д.

Поставки оружия Rheinmetall для Украины

Немецкий концерн Rheinmetal принимает участие в нескольких проектах в поддержку Украины. В их число входят поставки боевых машин пехоты Marder, боеприпасов различного калибра, полевых госпиталей, военных грузовиков и, в ближайшее время, разведывательной системы LUNA Next Generation.

Также эта компания является партнером в многочисленных многосторонних сделках Ringtausch. Эта процедура, разработанная правительством Германии, предназначена для поддержки Украины в сотрудничестве с европейскими соседями ФРГ и партнерами по НАТО.

В октябре Украина и концерн Rheinmetal создали совместное предприятие. Совместное предприятие будет обслуживать и ремонтировать технику, поставленную Украине от союзников. На этом предприятии будет также проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.