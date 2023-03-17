РГК заявила о рейдерском захвате АО "Харьковгоргаз"

Как пояснили в компании, действующие акционеры избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году по закону "Об акционерных обществах", и законно изменить набсовет можно только таким же образом - то есть собранием акционеров.

"Управитель АО "Харьковгоргаз" - ГАО "Черноморнефтегаз" - не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление АО "Харьковгоргаз" своим единоличным решением. Поэтому изменение наблюдательных советов и правления произошло в нелегитимный способ, что действующие акционеры будут доказывать в судах", - добавляют в компании.

По их словам, это уже "третий рейдерский захват предприятия критической инфраструктуры" с начала года в Украине и второй - в Харьковской области.

"Во-первых, процесс концентрации газораспределительных компаний в вертикально интегрированной компании НАК "Нафтогаз Украины" - игнорирование обязательств, взятых на себя Украиной при вступлении в Европейское энергетическое сообщество и при подаче заявки кандидата на вступление в ЕС.

Во-вторых, это игнорирование интересов потребителей газа и увеличение рисков безопасности газоснабжения. Ведь в отрасль на руководящие должности привлекают людей с сомнительной репутацией или отсутствием опыта работы в отрасли", - отмечают в РГК.

Отмечается также, что на должность председателя правления АО "Харьковгоргаз" предложен Вадим Даниелян, работавший заместителем председателя Луганской, а затем - Харьковской ОГА. Раньше он не был связан с газовой отраслью и энергетикой, а специализировался на дорожном строительстве.

"Коллектив компании не заслуживает такого отношения со стороны государства через год после начала полномасштабной войны. Ведь 1513 сотрудников ежедневно обеспечивают устойчивость газовых сетей и восстанавливают их после вражеских разрушений. Благодаря этому распределение газа восстановлено в 133 тыс. домохозяйств города. Без газа остаются только разрушенные" или заброшенные дома. Газораспределительная система Харькова разрушилась на сумму 1,1 млрд грн", - заявляют в РГК.

В компании убеждены: захват "Нафтогазом" рынка распределения газа через собственные дочерние предприятия под брендом "Газсети" нивелирует все реформы газового рынка, которые были осуществлены за последние семь лет.

"Если "Нафтогазу" удастся воплотить свои намерения, газовый рынок Украины будет закрыт для других игроков, что станет непреодолимым препятствием для его либерализации и развития конкуренции", - резюмировали в компании.