РГК заявила про підтримку монетизації субсидій

Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибегнул к провокационным и полностью фейковым заявлениям о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК. Такой пиар-ход является попыткой отвлечь общество от провала государственной программы наращивания добычи газа, коррупционных и кадровых недоразумений внутри монопольной группы "Натфтогаз" и коррупционных сделок, о которых уже сообщают сами менеджеры "Нафтогаза". К сожалению, вместо конструктивных действий руководство "Нафтогаза" все свои силы направляет на поиск крайних в провале реформ в газовой отрасли и удержание должностей", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что правительство осуществило важный шаг для создания полноценного рынка газа – ввело выплаты субсидии гражданам реальными средствами. РГК поддерживает такие действия и надеется, что следующие шаги обеспечат свободный и равный доступ всех участников рынка к газу отечественной добычи и создание независимого арбитра рынка - Оператора ГТС.



"Такие действия в течение 5 лет блокирует НАК "Нафтогаз Украины". Вместо прозрачного и ожидаемого европейскими инвесторами разделения (анбандлинга) эта группа защищает свое монопольное право влиять на работу Оператора рынка и распоряжаться всеми средствами от транзита и газом, добытым государственной компанией "Укргаздобыча". Преодоление монополии является необходимым условием создания полноценного и конкурентного рынка газа, центральной фигурой которого является потребитель", - говорится в сообщении.