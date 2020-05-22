РГК: заборгованість перед Оператором ГТС буде погашена до початку опалювального сезону

Вирівнювання тарифів на розподіл з 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить врегулювати проблему боргів перед Оператором ГТС. На 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн гривень.

Про це заявив директор РГК Олег Никоноров в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS.

"Оператору ГТС спрямовані графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020", - сказав Никоноров.

Як відомо, НКРЕКП затвердила на 2020 рік двохетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу. Його занижений рівень на перше півріччя дозволив пом'якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці. Однак його рівень покривав не більше 70% собівартості послуг з розподілу газу. За даними РГК, це призвело до збитків газорозподільних компаній, які за січень-квітень 2020 року склали 1,2 млрд гривень.

Другий етап діючої моделі – вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року. За словами Олега Ніконорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРМ, розрахуватися по заборгованості перед Оператором ГТС і вивести компанії до рівня беззбитковості.