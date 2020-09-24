РГК успішно завершила І етап водневих випробувань газових мереж

Перший етап випробувань газових мереж з використанням 99% водню завершився на п'яти спеціальних полігонах Регіональної газової компанії. За результатами були виявлені і скориговані найбільш вразливі вузли мереж.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Результати експериментів дозволили визначити найбільш уразливі при використанні водню вузли діючих газорозподільних мереж. Після їх коригування фахівцям РГК вдалося істотно підвищити герметичність систем і безпеку їх роботи з новими видами енергії", - йдеться в повідомленні.

На полігонах РГК у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях завершився перший етап випробувань газових мереж на сумісність роботи з воднем. У ході експериментів на закритих ділянках газопроводів концентрація водню становила 99%. Це один з найвищих у Європі показників при тестуванні систем, розрахованих на транспортування природного газу.

"Ми підготувалися як з точки зору безпеки, так і співпраці з вченими для аналізу даних – тобто готові до будь-яких несподіванок. Тому і вирішили почати з 99% водню. Випробування газових систем практично чистим воднем дозволяють нам відразу зрозуміти масштаб проблеми: наскільки зношені газопроводи, які хімічні процеси з матеріалами системи відбуваються", - сказав керівник водневого проекту, директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

У компанії відзначили, що завдяки високій концентрації водню вже в перші дні експериментів були отримані дані, які дозволили фахівцям провести коригування устаткування газових полігонів. Після чого падіння тиску водню в газопроводах зменшилася в 5-6 разів.

Перший експеримент з 99% воднем в газових мережах було проведено 6 серпня на полігоні в Житомирській області. Потім почалися випробування в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Волинській та Харківській областях.

"Програма РГК дослідження роботи газових систем з воднем складається з трьох етапів. Перші два – це польові випробування зі статичними і динамічними експериментами на полігонах. Динамічні почнуться експерименти на другому етапі проекту, і полягають у вивченні впливу газоводородных сумішей на звичайне газове обладнання.

Польові випробування на полігонах РГК триватимуть до середини 2022 року, і дозволять оцінити специфіку використання водню і газоводородных сумішей протягом двох опалювальних періодів. Третій етап – це аналіз даних, отриманих на полігонах, в лабораторіях наукових партнерів водневого проекту РГК", - йдеться в повідомленні.