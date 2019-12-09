РГК і Tartarini уклали контракт на поставку обладнання

Регіональна Газова Компанія уклала прямий контракт на постачання обладнання газорегуляторного обладнання з провідним світовим виробником Tartarini. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Використання преміальних італійських комплектуючих в інноваційному виробництві на заводі RGC Production у Львові гарантує дотримання міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015, високі експлуатаційні характеристики і надійність його продукції – газорегуляторних пунктів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що контракт між РГК і Tartarini, провідним світовим виробником обладнання газорегуляторного обладнання, був підписаний 6 грудня 2019 року в Болоньї. Угода передбачає прямі закупівлі італійських комплектуючих для набираючого оберти виробництва на заводі RGC Production у Львові. Завод випускає сучасні шафові газорегуляторні пункти, і націлений в першу чергу на забезпечення потреб українського ринку, де через знос необхідна заміна 20 тис. регуляторних пунктів. Також, за словами прес-служби, завершується підготовка до виходу на міжнародні ринки.

"У зв'язку з виходом нашого заводу на проектну потужність необхідне розширення лінійки постачальників. Прямий контракт з Tartarini забезпечує наше інноваційне виробництво регуляторами і клапанами преміальної якості. Така синергія забезпечує високі експлуатаційні характеристики і надійність нашої продукції у відповідності з європейськими стандартами", - сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

У прес-службі нагадали, що завод RGC Production по випуску сучасних ШГРП відкритий у Львові навесні 2019 року. Його високотехнологічна продукція необхідна для регулювання і підтримки стабільного тиску природного газу в розподільних мережах.

Компанія Tartarini входить до міжнародної корпорації Emerson Process Management. Головний офіс і основне виробництво розміщені в Болоньї, Італія. Серед партнерів Tartarini такі компанії RWE, E.On, Snam.