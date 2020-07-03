РГК побудувала перший в Україні повністю роботизований Метрологічний центр

У липні 2020 року у Харкові почав роботу перший в Україні RGC Метрологічний центр. Зараз це єдиний у Східній Європі метрологічне підприємство, що працює як Smart Factory: автоматизоване обладнання кращих світових виробників з допомогою сенсорів керує технологічними процесами.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"RGC Метрологічний центр в Харкові не має аналогів не тільки в Україні, але і в країнах Східної Європи – він був побудований з нуля згідно з принципами Industry 4.0: автоматизоване обладнання, сенсорний контроль та інформаційні системи дозволяють застосовувати кібернетичне управління підприємством. Ключові процеси контролюються дистанційно і не потребують втручання людини. Це дозволяє виключити помилки, що базуються на людському факторі і оптимізувати роботу персоналу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що інноваційні технології харківського Центру RGC дозволили скоротити час повірки лічильників у 70 разів. Тепер за 3 хвилини тут повіряють партію з 12 побутових лічильників, тоді як раніше на повірку 10 лічильників йшло майже 2,5 години.

"RGC Метрологічний центр в Харкові став першим в Україні, де сервіс лічильників газу виконується з використанням оптоволоконних і інфрачервоних технологій. Такі ноу-хау дозволяють обслуговувати механічні лічильники, так і електронні прилади обліку – коректори і датчики температур. Ми можемо повіряти лічильники будь-якої складності" - сказав Сергій Бондар директор департаменту РГК.

За словами прес-служби, нове підприємство оснащене калібрувальними та повірочними системами німецьких компаній Innotech Meter Calibration Systems GmbH і Hess, а також приладовими стендами Ametek (США) і Beamex (Фінляндія).

"Дві потужні лабораторії з повірки побутових і промислових лічильників та допоміжні приміщення Центру розташовані на площі 1,2 тис. кв. м, їхня проектна потужність складає 250 тисяч лічильників в рік. Регіональна газова компанія планує побудувати 5 таких центрів в Україні, це дозволить щорічно перевіряти до 1 млн лічильників і повністю задовольнити потреби українських споживачів газу в якісних і сучасних метрологічних послуги", - йдеться в повідомленні.