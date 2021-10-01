РГК отримала нагороду "Кращий бренд роботодавця" від журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Регіональна газова компанія увійшла до числа найпривабливіших роботодавців країни. На щорічному HR Wisdom Summit організатори відзначили створену в РГК трирівневу систему навчання співробітників, яка дозволяє реалізовувати інноваційні ідеї у вигляді нових бізнес-напрямків і сучасних виробництв.

"За три роки існування програми з Києво-Могилянською та Львівською бізнес-школами 11 проектів слухачів стали новими продуктами, послугами та виробництвами. До кінця поточного року почне роботу вже третій завод в рамках проекту RGC Production, - говорить Костянтин Єрофтєєв, керівник HR-департаменту регіональної газової компанії. - Зараз своє навчання розпочала четверта група слухачів з 50 осіб".

Фото: керівник HR-департаменту РГК Костянтин Єрофтєєв (прес-служба РГК)

Для потреб працівників середньої ланки та лінійного персоналу працює чотири навчальні центри - РГК Освітні простори та інститут тренерів. Тільки за останній рік навчання в них пройшли понад 8000 співробітників газорозподільних компаній. Протягом наступного року розпочнуть роботу ще 12 РГК Освітніх просторів.

РГК активно використовує сучасні методи навчання на всіх рівнях, в тому числі - VR-технології. З їх допомогою фахівці вивчають настройку газорегулюючого обладнання. За два місяці курс пройшли вже 240 фахівців. Зараз компанія Sensorama Lab діджиталізує ще два технічні процеси.

Трирівнева система навчання РГК дає можливість масштабувати бізнес-ідеї, досвід і знання у всіх регіонах присутності газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК.