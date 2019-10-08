РГК позитивно оцінює нову методику розрахунку вартості доставки газу

Регіональна газова компанія вважає позитивним впровадження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, нової методики розрахунку тарифу на доставку газу для операторів ГРМ. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Запропонована НКРЕКП нова модель тарифу на розподіл газу є більш справедливою, порівняно з попереднім підходом, який ґрунтувався на максимальній встановленій потужності. Новою методикою передбачено, що оплата вартості доставки газу буде відбуватися рівними щомісячними частинами. Це зробить оплату простою і прогнозованою, а також зменшить фінансове навантаження на споживача взимку, оскільки він буде платити за доставку газу рівними частинами протягом року", - йдеться в повідомленні.

Під час засідання комісії голова НКРЕКП Оксана Кривенко зазначила, що формування тарифів на підставі потужності передбачено Законом України "Про ринок природного газу". Аналогічні підходи в оплаті транспортування газу вже застосовують на ринку. За подібною методикою сформовані тарифи державного оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

У РГК вважають, що нова модель тарифоутворення дозволить завершити процес відділення послуги розподілу від продажу самого газу як товару. Відповідні кроки передбачені Законом України "Про ринок природного газу" та вимог Третього енергетичного пакета. Споживач буде бачити, скільки він платить за сам газ і його доставку і впливати на свої витрати.

"Рівномірні платежі споживачів протягом року дозволять операторам ГРМ отримати ресурс, який необхідний для обслуговування та модернізації мереж. У свою чергу, це дозволить підвищити безпеку і безперебійність розподілу природного газу. Після прийняття нової методики, з'явиться можливість спрямувати кошти на підвищення зарплат працівникам газових компаній. Після затвердження тарифів співробітники операторів ГРМ зможуть розраховувати на оплату праці на рівні близько 13 500 гривень в місяць, що дорівнює середній зарплаті у промисловості", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в РГК відзначили, що НКРЕКП не передбачила у запропонованих тарифах достатньої компенсації збитків газорозподільних компаній. "Тільки в минулому році вони отримали втрат на суму, що перевищує 4,5 млрд гривень. При запропонованих темпах фінансування, збитки будуть відшкодовуватися більше 20 років", - йдеться в повідомленні.