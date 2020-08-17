РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії

РГК готова взяти участь у розробці Національної економічної стратегії, використовуючи свій досвід створення цифрових сервісів для мільйонів клієнтів і впровадження сучасних технологій для підвищення продуктивності праці.

Про це під час зустрічі представників ключових галузей з прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем, а також керівництвом Офісу Президента і Нацбанку заявив директор Регіональної Газової Компанії Олег Никоноров.

В обговоренні Національної економічної стратегії України до 2030 року взяли участь власники і топ-менеджери більше 50 компаній, які представляли ключові галузі економіки України.

На зустрічі були представлені сім векторів розвитку України, які лягли в сонову розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобуток, транспортні коридори, IT і R & D, інфраструктура і енергетичний сектор.

В ході обговорення Стратегії директор РГК Олег Никоноров зазначив, що енергетична інфраструктура може стати одним з ключових драйверів майбутнього економічного зростання.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для досягнення сталого розвитку Україні потрібні від 5 до 10 років послідовних зусиль. Для цього необхідна координація основних стейкхолдерів у процесі створення і реалізації Стратегії.

"Якщо ми дивимося на 10 років вперед, то стратегічними напрямами державної політики повинні бути впровадження кращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу і якості життя", - зазначив Денис Шмигаль.