РГК подключила первый в Украине биометановый завод

Как отмечает пресс-служба компании, РГК возобновила работы по подключению биометанового завода сразу после деоккупации Черниговской области в апреле прошлого года.

Весь процесс подключения от выдачи технических условий до завершения строительства длился менее 6 месяцев.

Для предприятия установлен узел учета газа и газорегулирующего оборудования, укомплектованного лучшими технологическими решениями компаний Emerson, Pietro Fiorentini, FMG и Sick - мировых лидеров газовой отрасли.

"Сегодня начинается новая эра развития газа в Украине. В этом проекте РГК выступила как инвестирование: мы консультировали, разработали проектно-техническую документацию по подключению, технические условия и выполнили работы по подключению к сети. Этот опыт мы можем масштабировать в любой области Украины. Ведь Украина имеет огромный потенциал производства биометана на уровне с ЕС, где работает более 1200 заводов мощностью 3,5 млрд куб м в год", - заявил генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

Биометан, производимый предприятием, ничем не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа.

На первом этапе газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. После строительства второй очереди и кольцевания сетей подача станет круглогодичной.

РГК инициировала и профинансировала разработку государственного стандарта по закачке биометана в газораспределительные сети на основе европейского стандарта EN 16723-1:2017. В 2021 г. был создан технический комитет с участием специалистов компаний под брендом РГК.

В РГК разработан универсальный шаблон технических условий для подключения биометана по льготной стоимости 1 грн и создано "единственное окно" в формате one-stop-shop для производителей биометана и потенциальных инвесторов.

В 2022 году был заключен меморандум между РГК и STX - европейским трейдером рынка биометана (15% рынка Европы) на покупку биометана из Украины.

Напомним, Региональная газовая компания - производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения.