РГК відкрила сотий Центр обслуговування клієнтів

27 грудня в місті Свалява Закарпатської області відкрився сотий Центр обслуговування споживачів газу. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Завдяки розвитку мережі ЦОКів зручний доступ до сучасних послуг і стандартам отримали вже більше 5 млн клієнтів компаній, що працюють під брендом РГК. Всі Центри обслуговування створені за єдиним новаторським форматом, який забезпечує комфортне обслуговування щільного потоку клієнтів - навіть у годину пік розрахунковий час очікування не перевищує 15 хвилин. Комфорт підтримується завдяки оптимальному поєднанню зон консультацій та місць для роботи клієнтів з цифровими пристроями, доступу до WI-FI, а також простору для очікування відвідувачів з дітьми та людей з особливими потребами", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для зручності роботи клієнтів з онлайн-продуктами РГК в Центрах є планшети, ноутбуки і термінали з touch screen моніторами, а також платіжні термінали.

"Перший центр відкрився в 2016 році в Чернігові. За три роки ми побудували величезну мережу, поступово скасовуючи старі абонотделения. У той час, коли більшість компаній скорочує свою регіональну мережу, ми її активно розвиваємо і скоро досягнемо рівня лідерів банківського ринку. Новий формат надання послуг підвищує якість клієнтського сервісу і стає ближче до споживачів, а також спрощує зворотний зв'язок між газовиками і користувачами природним газом, - каже директор компанії РГК Контакт-центр Коноз Андрій, яка займається розвитком сервісів для споживачів газу .

За словами прес-служби, половина з 8 млн клієнтів газопостачальних компаній обслуговуються через інноваційні онлайн сервіси, розроблені РГК. У будь-який час споживачі можуть скористатися Особистим кабінетом на 104.ua або мобільними додатками для всіх типів смартофонів. Тільки за три місяці до VIBER боту 7104 підключилися понад 200 тис клієнтів.

"В даний час РГК завершує підготовку до запуску першого в Україні інноваційного центру у форматі обслуговування Smart Store. Місце і час прем'єри поки не розголошується", - йдеться в повідомленні.