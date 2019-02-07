У РГК назвали переваги монетизації субсидій для українців

У РГК сподіваються, що наступним кроком щодо лібералізації ринку газу стане створення незалежного Оператора ринку

Монетизация субсидий станет важным шагом к развитию рынка газа в сегменте бытовых потребителей. В руках населения появится ресурс, который позволит потребителю самостоятельно контролировать своевременность и полноту оплаты за коммунальные услуги, а также будет стимулировать экономию энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Отмечается, что бытовые потребители смогут свободно выбирать поставщиков газа, что будет способствовать росту конкуренции и развитию газовой отрасли.

"Региональная Газовая Компания полагается на высокую ответственность получателей субсидий и способность правильно реализовать возможности, которые предоставляет им монетизация государственной помощи", - говорится в сообщении.

Также по словам прес-службы, для рынка газа монетизация станет свободным от административного влияния источником ликвидности. Таким образом, будут созданы условия для привлечения независимых компаний в сегмент поставок газа населению, что будет стимулировать конкуренцию, необходимую для развития новых сервисов. В настоящее время в Украине уже зарегистрировано более 400 поставщиков газа.

В РГК надеются, что следующим шагом по либерализации рынка газа станет создание независимого Оператора рынка с привлечением европейских партнеров. Это гарантирует, что оператор будет равноудален от всех участников и независим от государственного монополиста и крупнейшего трейдера НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы рассчитываем, что до конца этого года будут созданы условия для равного и свободного для всех без исключения поставщиков доступа к газу, добытому государственной компанией "Укргазвидобування". Это позволит сформировать ориентированный на потребителя рынок, а также повысит его прозрачность и конкурентность", - говорится в сообщении.