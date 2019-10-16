РГК: в газорозподільну систему треба вкладати 10 млрд грн щорічно

Для оптимізації системи до нинішніх обсягів споживання газу за розрахунками Регіональної газової компанії необхідно вкладати 10 млрд гривень щороку протягом 5-7 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Газорозподільна система була розрахована на споживання 120 млрд куб. м газу, хоча в 2018 році було спожито лише 32 млрд куб. м. Тому, за словами прес-служби, зараз доводиться обслуговувати колосальні надлишкові потужності, які закладаються в тариф, а значить відображаються на споживачі.

"Зараз на інвестиції в газорозподільні мережі спрямовуються амортизаційні відрахування в розмірі 350 млн гривень. Їх об'єм залишається незмінним з 1997 року. Тільки якщо 22 роки тому це було 150 млн доларів, то зараз - менше 15 млн доларів", - заявив на українському газовому форумі директор Регіональної газової компанії Олег Ніконоров.

За словами прес-служби, якщо порівняти окремого взятого оператора газорозподільних систем з оператором систем розподілу, то виявиться, що інвестиції в електричні мережі в 10 разів більше капітальних вкладень в газорозподільні мережі.

"За останні п'ять років кількість аварійних газопроводів збільшилася в 10 разів. Якщо в 2015 році довжина аварійних газопроводів становила 1,6 тис. км, то в 2020 році вона складе 14,9 тис. км. Система розподільних газопроводів страждає від недофінансування і, якщо ситуація не зміниться, довжина аварійних газопроводів буде зростати в геометричній прогресії", - йдеться в повідомленні.