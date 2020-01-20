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РГК: 8 млн сімей можуть управляти платежами за доставку газу онлайн

Новини » Енергетика     20.01.2020 - 13:20
РГК: 8 млн сімей можуть управляти платежами за доставку газу онлайн
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Нова розробка з 15 січня 2020 року доступна для використання в 16 областях України для всіх користувачів Особистого кабінету

Регіональна газова компанія розробила інноваційне рішення для 8 млн клієнтів газових компаній. Воно дасть можливість користувачам Особистого кабінету з одного акаунту управляти розрахунками і за газ, і за доставку газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Інноваційний продукт, розроблений фахівцями РГК на платформі Особистого кабінету на 104.ua, робить цей сервіс універсальним. Споживачі газу, які зареєстрували Особисті кабінети на 104.ua можуть з одного аккаунта вирішити всі питання, пов'язані з розрахунками за газ, так і з послугою з доставки газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у новому розділі "Доставка газу" клієнт може отримати вичерпну інформацію про поточний тариф на доставку, актуальний замовлений обсяг споживання та методику розрахунку платежу за доставку газу. Там же можна скачати і оплатити рахунок за доставку газу.

Нова розробка з 15 січня 2020 року доступна для використання в 16 областях України для всіх користувачів Особистого кабінету на 104.ua.

"РГК постійно впроваджує нові та вдосконалює уже діючі сервіси. Нагадаємо, що в жовтні 2019 року РГК запустив в роботу IT-продукт, завдяки якому учасники акції "Твоя Незалежність" отримали можливість в онлайн-режимі керувати своїм газовим запасом. Це дозволило більш ніж 51 тис. сімей, які стали учасниками акції "Твоя незалежність", економити на оплаті за газ, оперативно вибираючи для себе найбільш вигідну у конкретний період часу ціну", - йдеться в повідомленні.

"Івано-Франківськгаз": розподіл газу буде оплачуватися окремим рахунком "Чернівцігаз": клієнти компанії сплачуватимуть за доставку газу окремо
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