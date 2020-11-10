RGC Production відкриває два нових роботизованих заводи

В умовах високого попиту на продукцію інноваційного заводу RGC Production у Львові, підприємство в 6 раз розширило модельний ряд своєї продукції. Для задоволення потреб у високоякісному обладнанні для газових мереж RGC Production відкриває два нових заводи – у Дніпрі та Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"За рік роботизований завод RGC Production у Львові розширив спектр продукції більш ніж у шість разів. Основа виробничої програми – газорегулирующие пункти – тепер представлені більш ніж 100 моделей, в той час як в 2019 році їх було 16. У лінійку продукції RGC Production входить також близько 50 моделей вузлів обліку газу і вже п'ять модифікацій модемів 104Smart. Вони призначені як для корпоративних, так і побутових клієнтів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для настільки масштабного розширення виробництва потрібно було розширення виробничих потужностей підприємства. У поточному році парк виробничого обладнання на заводі RGC Production у Львові збільшено удвічі - з 32 до 62 одиниць - за рахунок встановлення сучасних автоматичних комплексів, а його площа зросла вдвічі.

"Це вже другий етап розвитку нашого проекту – розширення вже працюючого виробництва. Для цього встановлили на заводі ще один роботизований зварювальний комплекс, а також лінію лазерної автоматичного різання металу", - сказав Олександр Воловиич, керівник RGC Production. Також завод поповниться автоматичною дробоструйною лінією і лінією хімічної обробки металу.

Також у прес-службі зазначили, що у зв'язку з розробкою і впровадженням нової технологічної продукції потрібні додаткові інженерні кадри. В даний час на львівському заводі працює 34 інженера – кожен четвертий на підприємстві.

Для забезпечення виробництва якісними комплектуючими підприємство налагодило співпрацю з провідними світовими компаніями: Pietro Fiorentini (Італія), Emerson, Mesura, Cavagna Group, Itron (США) і Bonomi

Для задоволення зростаючого попиту на високоякісну продукцію для газових мереж, які потребують масштабної модернізації, RGC Production прийняло рішення про подальше розширення. Завершується будівництво інноваційних заводів в Дніпрі та Вінниці.

"Ми вже замовили чотири роботизованых зварювальних комплексу для цих підприємств", - сказав Олександр Волович.

За рік роботи RGC Production відкрив також швейну філію в Сумах, яка спеціалізується на забезпечення працівників газорозподільних компаній спецодягом. У поточному році кількість співробітників на швейному виробництві збільшилася втричі – до 102 фахівців, які завдяки використанню сучасного обладнання японського бренду випустили вже понад 40 тисяч одиниць спецодягу.