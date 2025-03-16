РФ обвиняет ВСУ в "преступлениях" в Курской области для срыва перемирия, - ISW

Кремль, вероятно, готовится усилить нарратив о якобы "военных преступлениях" ВСУ в Курской области. РФ может пресследовать несколько целей, одна из них - срыв или затягивание переговоров о 30-дневном прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Прежде чем сделать вывод, аналитики приводят ряд событий, произошедших за последнее время.

В частности, российский диктатор Владимир Путин, другие представители правительства РФ, российские госСМИ, а также прокремлевские рупоры - недавно усилили обвинения ВСУ в совершении "военных преступлений" в Курской области во время их семимесячной операций.

Так, 13 марта Путин отвечая на предложение США и Украины о временном прекращении огня спросил, должна ли РФ позволить ВСУ покинуть Курскую область "после того, как они совершили множество преступлений против мирных жителей". На следующий день он повторил заявление о том, что украинские силы совершили "терроризм" в регионе.

"Российский следственный комитет 12 марта объявил о начале расследования предполагаемых военных преступлений Украины в районах Курской области, где велись ожесточенные бои, и объявил о вынесении обвинительного приговора двум украинским солдатам за предполагаемый "терроризм" и "военные преступления" в Курской области 14 марта", - пишет ISW.

Кроме того, российские ультранационалистические голоса, в том числе те, которые связаны с Кремлем, в последние дни все чаще усиливают заявления Путина и заявления российских государственных СМИ, обвиняющих украинские силы в "военных преступлениях", включая казни мирных жителей в Курской области.

Помимо этого, российские государственные СМИ усиливают прокремлевские голоса, в том числе и. о. губернатора Курской области Александра Хинштейна, тоже обвиняющих ВСУ в "военных преступлениях" в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года, но активизировали эти усилия с февраля 2025 года. В то же время, их утверждения не подкреплены доказательствами.

Вывод ISW

"Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно изображающий украинские силы как жестоких военных преступников - как это делал Кремль в конце 2021 и 2022 годах, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину - чтобы испортить или отсрочить обсуждение 30-дневного прекращения огня, особенно на фоне усилий Путина изобразить себя милосердным лидером", - считают эксперты.

Кроме того, российские ультранационалистические голоса использовали обвинения Путина и российских государственных СМИ в украинских военных преступлениях, чтобы поддержать свои призывы к России отвергнуть любое прекращение огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими войсками на поле боя.

"ISW часто сообщал о резком всплеске подтвержденных российских казней украинских военнопленных на поле боя в 2024 и начале 2025 года, вероятно, по приказу российского военного командования, и ISW наблюдал сообщение о том, что российские войска казнили украинских военнопленных возле Суджи 13 марта", - добавили эксперты.