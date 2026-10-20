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РФ разрушила предприятие производителя бытовой химии 2К в Хмельницком: работа остановлена

11:10 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: предприятие компании 2К испытало масштабные разрушения в результате российской атаки 19 октября (ГСЧС Хмельницкий)

Украинско-немецкое предприятие 2К, производящее бытовую химию, косметику для волос и средства гигиены, испытало масштабные разрушения в результате российской атаки 19 октября 2026 года по городу Хмельницкий. Работа предприятия остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Instagram.

Что известно о разрушении предприятия 2К

В результате российской атаки 19 октября предприятие компании 2К получило значительные повреждения. Разрушена часть производственных мощностей, повреждена инфраструктура и офисные помещения.

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений и нанесенного ущерба. Из-за повреждения работа предприятия приостановлена.

В то же время в компании сообщили, что все сотрудники остались невредимыми.

Что известно о компании 2К

ООО ''Совместное украинско-германское предприятие ''2К''''специализируется на производстве и дистрибуции бытовой химии, косметики для волос и средств личной гигиены. Предприятие имеет полный цикл собственного производства.

Продукция компании представлена на украинском и международном рынках под торговыми марками: Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family и Dallas.

Ассортимент охватывает бесфосфатные средства для стирки и ухода за тканями, моющие и чистящие средства, шампуни, маски, кондиционеры и другие продукты по уходу и укладке волос, а также жидкое мыло.

Помимо производства продукции под собственными брендами компания предоставляет услуги Private Label – изготовление товаров под торговыми марками заказчиков.

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