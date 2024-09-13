РФ вновь продвинулась в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области: карти ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В четверг, 12 сентября, российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Отмечается, что враг атаковал в районе Глубокого, Липцев, Волчанска, Тихого и Гатище.

Операция №2 - Луганская область

Противник 12 сентября продолжил атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не имеет никаких подтвержденных успехов.

Российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись в полях к западу и югу от Песчаного (юго-востоку от Купянска), но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Операция №3 - Донецкая область

11 и 12 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Выемки.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Калиновки (к северу от Часов Яра) на западном берегу Северско-Донецкой донбасской магистрали.

12 сентября враг продолжил наступательные действия на Торецком направлении, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Блогеры РФ заявили, что россияне продвинулись дальше по улице Центральной в восточной части Торецка и захватили микрорайон №1, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Кроме того, 11 и 12 числа противник продолжал наступательные операции в районе Дачного, Нью-Йорка, и Нелиповки.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска и продолжили наступательные операции в направлении данного населенного пункта 12 сентября.

Геолокационные кадры от 11 числа, на которых солдаты РФ свободно действуют на юге Украинска и общаются с украинскими гражданскими добровольцами, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись в южной части города. Дополнительные кадры от 12 сентября говорят о том, что россияне продвинулись вдоль железной дороги к северо-востоку от Новогродовки.

Военкоры РФ также утверждали, что российские войска продвинулись в юго-восточную часть Лысовки и захватили весь поселок, хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений. Речь идет о населенном пункте к западу от Новогродовки, а не поселке, который тоже называется Лысовка и находится к востоку от Украинска.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться к северу и юго-востоку от Украинска, пытаясь окружить украинские войска, которые защищают город.

Также по утверждениям вражеских военкоров, российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, продвигались по фронту шириной 8,5 км и глубиной 2,6 км к югу от Нетайлово, к западу от Невельского и к северу от Красногоровки, хотя это соответствует предыдущим российским заявлениям в этом районе.

Отмечается, что 11 и 12 сентября враг продолжил наступательные операции:

к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля и Гродовки;

к юго-востоку от Покровска в направлении Новотроицкого и в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Украинска и обоих населенных пунктов под названием Лысовка.

Россияне недавно продвинулись через поля к западу от Красногоровки.

Согласно геолокационным кадрам от 12 сентября, российские войска недавно продвинулись в Острое (к Западу от Донецка) и, вероятно, продвинулись в полях непосредственно к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта.

Противник недавно активизировал свои давние наступательные усилия по ликвидации украинского выступа к западу и юго-западу от Донецка. И судя по всему, российские войска закрыли карман непосредственно к юго-западу от Красногоровки, наступив на Острое. По утверждениям российских военкоров, механизированные группы РФ прорвались в Острое, несмотря на значительные потери, и закрепились в населенном пункте.

Также аналитики отмечают, что 11 и 12 сентября враг продолжил атаки к западу от Донецка в районе Георгиевки.

Как пишет ISW, россияне продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 12 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 11 и 12 числа враг атаковал северо-восточнее Угледара в районе Константиновки, Катериновки и Водяного, а также в районе самого Угледара.

"Южная ось"

11 и 12 сентября бои продолжались на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский военкор заявил, что войска РФ захватили позицию ВСУ к западу от Новопроковки и близлежащий лесной массив, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

12 числа бои продолжились и на левобережье Херсонской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта также не было.