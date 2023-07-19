Хотели отправить по зерновому коридору. РФ уничтожила десятки тысяч тонн зерна в порту "Черноморск"

Россия во время обстрела порта "Черноморск" уничтожила 60 тысяч тонн зерна. Его должны были отправить по зерновому коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского .

По его словам, ночью 18 и 19 июля оккупанты атаковали объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в "зерновой инициативе".

"Агрессор в очередной раз доказал, что человеческие ценности для него пустой звук, доверия к его словам как не было, так и нет", - сказал министр.

Сольский рассказал, что были атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск". Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск". По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года.

Уничтоженное зерно

В порту "Черноморск" также были уничтожены 60 000 тонн зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад.

Ночной обстрел Одессы

Сегодня ночью российские военные атаковали юг Украины мощным накоплением ракет и дронов. Наибольшие разрушения потерпели Одесса и область. Там из-за обстрелов травмировались люди, также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

При этом во время ночной атаки украинские защитники смогли уничтожить 24 беспилотника и 14 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot для защиты Одессы с воздуха.