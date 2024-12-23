В РФ уничтожен склад с деталями для "Шахедов" на 16 миллионов долларов, - ГУР

"На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к дронам типа Shahed-136, которые агрессор применяет для ударов по Украине", - рассказали в ГУР.

Известно, что в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц Shahed-136 - все сгорело.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отметили в разведке.

Напомним, по данным СМИ, российский завод в "Алабуге" планировал производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля этого года он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов.

Также в начале апреля в ГУР заявляли, что украинские защитники продолжат атаковать военные объекты на территории России после ударов по Татарстану. Их радиус будет увеличиваться.

За несколько дней до того источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что ГУР организовало операцию, в рамках которой был нанесен удар по заводу, где собирают дроны-камикадзе "Шахед". Он находится в городе Елабуга (Татарстан).