Как заявило изданию лицо, близкое к Кремлю, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие чиновники, вероятно проигнорировали предупреждение разведки о том, что якобы украинские солдаты собирались у границы с западной Курской областью России. Об этом им сообщалось еще за две недели до начала боев в Курской области.

Именно поэтому оборонные силы внутри России были захвачены врасплох и не оказывали особого сопротивления якобы украинским войскам на начальном этапе.

По данным Bloomberg, несмотря на такие действия Герасимов вряд ли будет смещен со своей должности в ближайшее время, поскольку этот вопрос деликатный.