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РФ вынуждена пересмотреть свою стратегию ПВО из-за успешных ударов Украины, - Business Insider

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия сталкивается с новыми вызовами в сфере противовоздушной обороны (ПВО), что ставит перед Кремлем необходимость решать, какие территории защищать в первую очередь. Эксперты полагают, что Украина, активизировав свои удары по российским объектам, вынуждает Москву пересмотреть размещение своих ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

В ходе вторжения России в Украину обе стороны активно использовали ПВО для защиты от атак беспилотников и ракет. Однако успешные удары Украины и ее тактика привели к тому, что России теперь приходится решать, где размещать свои средства ПВО, что создает новые возможности для украинских атак по менее защищенным районам.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что у России недостаточно средств ПВО для защиты всех необходимых объектов, даже в предположительно безопасных районах. Джордж Баррос, аналитик по России из ISW, утверждает, что российская оборона сосредоточена на защите наиболее угрожаемых районов, оставляя другие территории незащищенными.

Украина продолжает наносить удары по российским объектам, увеличивая давление на российское командование. Западные союзники разрешили Украине использовать свое оружие для атак по некоторым военным объектам в России, что ранее было ограничено целями на контролируемой Россией территории в Украине.

Кроме того, Украина активизировала использование беспилотников, нанося удары по аэродромам и нефтяным объектам в глубине России. Эксперты отмечают, что Украина придерживается стратегии, направленной на ослабление российской ПВО, заставляя российские ВВС либо покидать базы вблизи границ Украины, либо сосредотачивать там значительные силы ПВО.

Эскалация ударов создает напряженность для российской ПВО, особенно в таких регионах, как Крым, оккупированном Россией в 2014 году. Украина целенаправленно атакует ПВО в Крыму, что оказывает давление на российские силы.

Министерство обороны Великобритании заявило, что атаки Украины на оборонительные сооружения в Крыму ослабляют способность России защищать воздушное пространство полуострова.

Эксперты полагают, что нынешний конфликт все больше превращается в войну ПВО, в которой, несмотря на давление, Россия пока сохраняет преимущество. Тем не менее Украина продолжает стремиться к равным условиям, добиваясь разрешения на использование оружия дальнего радиуса действия для ударов по российским целям в глубине территории страны.

ПВО в Крыму

Россия разместила десятки установок для противовоздушной обороны полуострова. При этом оккупанты часто их перемещают по территории Крыма.

Украинские партизаны неоднократно заявляли о размещении захватчиками систем ПВО вблизи пляжей и туристических объектов. В связи с этим отдых на Крымском полуострове стал практически невозможным для россиян из-за угроз безопасности на фоне постоянных ударов украинских Сил обороны.

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