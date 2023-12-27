РФ совершила 465 химических атак по Украине с начала полномасштабного вторжения

"Силами обороны зафиксировано 465 фактов применения российской федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь текущего года 81 случай", - говорится в сообщении.

При этом командование отмечает, что динамика применения оккупантами такого оружия растет. Так, всего за один день, 19 декабря, россияне совершили 8 атак с использованием химических веществ.

Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручная газовая граната Дрофа-ПМ, сбрасываемая из БПЛА.

Однако применяются и самодельные взрывные устройства, оснащенные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

Так, 14 декабря обнаружено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Отмечается, что 28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены на проведение следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины.

Фото: химическое оружие россиян (facebook.com/KSP.ZSU)