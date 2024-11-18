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РФ увеличивает мощности по производству двигателей для ракет: спутниковые снимки заводов

Иллюстративное фото: РФ увеличивает мощности по производству двигателей для ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация ведет строительство на пяти заводах, производящих твердотопливные ракетные двигатели. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в 2024 году.

Как заявил сотрудник IISS Фабиан Гинц, это строительство может быть самым амбициозным расширением военного производства России со времен СССР. В частности, спутниковые снимки говорят о том, что работы ведутся на нескольких объектах.

Вероятно, речь идет о модернизации заброшенных советских предприятий и сооружении новой инфраструктуры. Снимки указывают на то, что производство твердотопливных ракетных двигателей расположено в Алтайском крае, Ростове-на-Дону, вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Перми.

Фото: снимки заводов в РФ (iiss.org)

"Такая деятельность заслуживает внимания, ведь в течение последних 30 лет ее не было. Только в 2023 году, спустя три десятилетия после распада СССР, были зафиксированы существенные инвестиции в сферы расширения и модернизации", - отметил Гинц.

Он отметил, что пока нет достоверной информации о типах двигателей, производимых на территории комплекса Бийск II в Алтайском крае. Однако данные одной из компаний РФ свидетельствуют о том, что там производят двигатели как для советских баллистических ракет, так и новых ракет "Булава", которые могут нести ядерное оружие.

"В рассекреченном документе ЦРУ упоминается, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса Тополь", - добавляет Гинц.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия этой осенью разработала беспилотник под названием "Гарпия-3". В частности, провела его летные испытания с участием китайских специалистов.

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