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В РФ заявляют об "уничтожении" 20 самолетов в июне. В Воздушных силах назвали реальную цифру

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 июня 2023 09:38
В РФ заявляют об "уничтожении" 20 самолетов в июне. В Воздушных силах назвали реальную цифру Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько было сбито самолетов в июне (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны РФ постоянно отчитывается якобы о "сбитии" 20 самолетов Украины в месяц, но эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Россия в своих сводках "уничтожает" в месяц по 20 наших самолетов, а то и больше. Хочу отметить, что в июне у нас была потеря самолета, это было в начале этого месяца. К сожалению, такое случается, но это война. Но, это один, а у них (россиян, - ред.) утверждается о "20", а то и больше", - рассказал он.

Обстрелы аэродромов

За последние две недели оккупанты неоднократно пытались атаковать аэродромы в Украине. По словам Игната, это связано с тем, что украинские самолеты сегодня выполняют задания на десятках оперативных аэродромах и выполняют боевые задания довольно успешно.

"Мы все видим результаты этой боевой работы. У врага понятно что "пылает". Поэтому он неоднократно пытался за эти последние две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр (буквально недавняя ракетная атака Х-22 по Днепру), и Староконстантиновка", - добавил он.

Спикер отметил, что враг прежде всего хочет уничтожить вооружение, которое Украине дают партнеры, и самолеты, выполняющие ежедневно десятки боевых вылетов.

"Но в Воздушных силах ВСУ это прекрасно понимают. Самолеты конечно рассредоточены, их прячут и они продолжают выполнять задачи. И ни одна российская статистика их не уничтожит", - констатировал он.

Потери РФ в Украине

В последнее время украинские военные довольно часто сбивают вертолеты и самолеты российских войск. Только за последнюю неделю ВСУ удалось сбить два вертолета - Ка-52 и Ми-24.

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