В РФ заявляют о продвижении под Часовым Яром, но линия фронта не изменилась: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

В районе Кременной продолжались ограниченные позиционные бои. 11 апреля российский милблогер заявил, что российские силы отбросили украинские силы на 1,5 километра в районе Крупной Балки к востоку от Тернов (к западу от Кременной). У ISW нет визуального подтверждения этому.

Позиционные бои продолжались к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Продолжались позиционные бои под Спорным (восточнее Северского) и Раздолевкой (южнее Северского).

Под Часовым Яром шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта нет, сообщают в Институте.

В частности, российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвигаются на окраины микрорайона Канал (восточный Часов Яр) и в Калиновку от Богдановки (оба к северо-востоку от Часова Яра). В РФ также говорят, что части российской 98-й дивизии ВДВ наступают на юго-восточную окраину Часова Яра.

Бои также продолжались восточнее Часового Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Бердичей (к юго-западу от Авдеевки) и к югу от Уманского (к западу от Авдеевки).

Российские милблогеры также утверждали, что оккупанты продвинулись в полях к северу и югу от Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки), но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого продвижения.

Позиционные бои также продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки;

к западу от Авдеевки около Тоненького, Семеновки, Яснобродовки;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Нетайлового.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 апреля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в юго-восточную Красногоровку (к западу от Донецка).

Российские милблогеры утверждали, что их войска продолжали продвигаться на запад в пределах Новомихайловки (юго-западнее Донецка), но ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.

Позиционные бои также продолжались к западу от Донецка вблизи Георгиевки и юго-западнее Донецка возле Победы, Константиновки (к западу от Новомихайловки) и Водяного (юго-восточнее Угледара).

На кадрах, опубликованных 11 апреля, видно, как украинские силы наносят удары планирующими бомбами по оккупантам вблизи Красногоровки.

Сообщается, что российские силы незначительно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей во время позиционных боев 12 апреля.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска пересекли реку Мокры Ялы и вышли на южную окраину Урожайного (южнее Великой Новоселки), но ISW не наблюдал наглядного подтверждения этого утверждения.

Позиционные бои продолжались также у Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

Продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались вблизи Работиного и Вербового (восточнее Работиного).

Похоже, что украинские силы нанесли успешный удар HIMARS по российской системе ПВО Тор-М2 к югу от Васильевки (к западу от Работиного), пишет ISW.

Продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Ситуация на фронте