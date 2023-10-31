В РФ заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты: подробности

В России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты для истребителя Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Утверждается, что при меньших размерах она имеет дальность, сопоставимую с ракетами, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 км и более. В дальней авиации — от 1000 до 6500 км.

Сообщается, что инженерам якобы удалось добиться снижения габаритов ракеты за счет "новой конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".

Отметим, что Су-57 – это многоцелевой истребитель пятого поколения. Имеет отсеки внутри фюзеляжа для размещения боеприпасов. Это необходимо для снижения радиолокационной заметности самолета.

Ракетный дефицит в РФ

Напомним, после массированных обстрелов минувшей осенью и зимой в России возник дефицит ракет. Речь идет о высокоточных крылатых ракетах, а также "Калибрах". Украинская разведка отмечает, что россияне возобновляют производство, чтобы накопить ракеты перед зимой. Вероятно, оккупанты хотят повторить ракетный террор Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что оккупанты готовятся к возможным массированным ударам, поэтому взяли паузу, чтобы восстановить запасы. Но он подчеркнул, что ВСУ готовы к любым сценариям.